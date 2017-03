Wehr Werben um Fünftklässler

Wehrer Gemeinschaftsschule will nur noch an drei Tagen Nachmittagsunterricht und kommt damit Elternwünschen entgegen

Wehr (job) Nach dem dramatischen Rückgang der Anmeldezahlen im vergangenen Jahr hofft die Wehrer Gemeinschaftsschule in diesem Jahr auf einen Aufwärtstrend. Gespannt blickt Rektor Andreas Bosch auf die erste Aprilwoche, wenn die Anmeldung der künftigen Fünftklässler über die Bühne geht. Hinter den Kulissen haben Lehrer und Schulleitung in den vergangenen Monaten Ursachenforschung betrieben, warum einige Eltern ihre Kinder lieber auf Schulen nach Bad Säckingen geschickt haben.

Ein ganz wesentlicher Grund für die Schülerabwanderung ist kein spezielles Wehrer Phänomen: Die Gemeinschaftsschule muss sich als neue Einrichtung das Vertrauen erst erarbeiten – und hat dabei mit dem sehr guten Ruf des Vorgängers zu kämpfen. "Die Realschule hat in Baden-Württemberg jahrzehntelang geräuschlos funktioniert und sehr gute Ergebnisse gebracht", erklärt Rektor Andreas Bosch im Gespräch mit unserer Zeitung. Die ersten Absolventen kann die Wehrer Gemeinschaftsschule dagegen erst in zwei Jahren verzeichnen, entsprechend groß ist noch immer die Unsicherheit bei den Eltern, welches denn die bestmögliche Schulform für ihr Kind ist.

Vorbehalte gab es auch gegenüber einem wesentlichen Element der neuen Schulform: Dem Ganztagesunterricht. Was in größeren Städten gut angenommen wird, findet im ländlichen Raum deutlich weniger Akzeptanz. Fürs kommende Schuljahr schlägt Bosch deshalb eine Änderung vor. "Wir haben den Antrag gestellt, im kommenden Jahr nur noch an drei statt an vier Tagen Ganztagesunterricht anzubieten", so der Rektor, nämlich montags, dienstags und donnerstags. Der Mittwochnachmittag werde zur festen Konferenzzeit für die Lehrer. Kinder von berufstätigen Eltern sollen bei Bedarf aber auch an diesem Nachmittag betreut werden – aber eben nicht mehr verpflichtend.

Es ist der vierte Gemeinschaftsschuljahrgang, der im September startet. Damit wächst die Schulgemeinschaft immer weiter zusammen. Das spürt Rektor Andreas Bosch auch im Kollegium: "Wir haben mittlerweile gut zueinander gefunden." Dass mit Grundschul-, Werkrealschul-, Realschul-, und Gymnasiallehrern sämtliche Lehrertypen im Kollegium vertreten sein, sieht er letztlich als Vorteil für die Schüler. Überzeugt ist Bosch nach wie vor von den Vorteilen der neuen Schulform: Das fexible Konzept erlaube den Hauptschulabschluss nach fünf oder sechs Jahren oder den mittleren Bildungsabschluss ("Mittlere Reife") nach Klasse 10 – je nach dem Leistungsniveau der Schüler. Die Entscheidung, welches der bestmögliche Abschluss ist, kann der Schüler also sehr spät fällen. Dazu gibt es in Klasse 8 eine Abschlussempfehlung der Schule. Die Lernbegleitung durch regemäßiges Coaching ermöglichen zudem individuelle Entwicklungen und Förderungen – ohne den gefürchteten "Abschulungsdruck". Sitzen bleiben ist nicht möglich – stattdessen verschiebt sich das individuelle Lernniveau. Statt Noten gibt es persönlichere Rückmeldungen durch Lernentwicklungsberichte.

Intensiv hat die sich Schulgemeinschaft aus Lehren, Schülern und Eltern in den vergangenen Monaten mit einem neuen Leitbild für die Gemeinschaftsschule beschäftigt. "Das wird nun mit Leben gefüllt", erklärt Bosch. Am Ende könne auch ein neuer Schulname stehen. Der Rektor kann sich noch gut an den Namensfindungsprozess der "Walther-von-Klingen-Realschule" vor acht Jahren erinnern. Die Entscheidung über den Namen obliegt zwar letztlich dem Gemeinderat – der Prozess ging seinerzeit aber von der Schule aus und hatte alle Schüler, Eltern und Lehrer zusammengebracht.