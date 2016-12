Wehr Weihnachten in der Gemeinschaftsunterkunft

Auch die Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften in Wehr und Öflingen feiern Weihnachten. Familie Seymorad aus dem Iran berichtet von heimischen Traditionen und freut sich über einen echten Baum, der mit blauen Kugeln geschmückt ist.

Zwischen den Bayerhäusern in Öflingen leuchtet und glitzert es: Es ist der Weihnachtsbaum von Familie Seymorad, der in festlichem Blau und Weiß weihnachtliche Stimmung vor der Gemeinschaftsunterkunft verbreitet. Und auch ihre muslimischen Nachbarn zeigen sich offen gegenüber den deutschen Weihnachtsbräuchen, weiß Gabriele Pichlhofer vom Netzwerk Integration. Viele haben den Nikolausmarkt in Wehr besucht und auch der Besuch des Nikolauses im Café International wurde von den Familien begeistert aufgenommen.

Denn tatsächlich hat Weihnachten als winterliches Fest durchaus einen Platz in islamischen Ländern, übersetzt Ahmad Ghalandari für Wisam Seymorad. Der Familienvater kam vor 13 Monaten mit seiner Frau Nadia Varzei und den Kindern Hedyeh und Hesam aus dem Iran nach Deutschland. Als Christen waren sie dort in der Minderheit. Doch finde man auch in Teheran einiges an Weihnachtsdekorationen, auch in muslimischen Haushalten, so Wisam Seymorad. Besonders kleine Weihnachtsbäume aus Plastik sind beliebt, weiß seine Frau Nadia Varzei. Einen echten Baum, der etwa ein Monatsgehalt eines Lehrers kostet, kann sich hingegen kaum jemand leisten.

Traditionell stelle man am 15. Dezember den Weihnachtsbaum auf, sagt Wisam Seymorad. Da die Wohnung in den Öflinger Bayerhäusern klein sei, funkelt der kleine Baum in diesem Jahr aber vor der Wohnung. Gefeiert wird am 31. Dezember, dann bringt Papa Noel Geschenke für die Kinder. Gutes Essen gehöre natürlich auch dazu. Gerne mache man eine gefüllte Weihnachtsgans, dazu gibt es mit Zimt gewürzten Orangensaft. Am 1. Januar werde dann traditionell ein Schaf geschlachtet. Im Iran wurde Weihnachten privat im kleinen Kreis gefeiert, sagt Wisam Seymorad. In diesem Jahr feiert die Familie nun gemeinsam mit anderen iranischen Christen Weihnachten in Lörrach. Am 4. Januar sei außerdem ein gemeinsames Fest mit den Nachbarn in der Gemeinschaftsunterkunft geplant.

Das Weihnachten als Fest der Familie und Geselligkeit auch überkonfessionell gut ankommt, konnte man am 10. Dezember im Café International erleben, freut sich Christine Diewald vom Netzwerk Integration. Mit Weihnachtsgebäck und hausgemachten arabischen und persischen Gerichten von Helfern aus der Gemeinschaftsunterkunft habe man zusammen eine kleine Nikolausfeier ausgerichtet. Als dann der Nikolaus höchstpersönlich zu Besuch kam, war die Freude nicht nur bei den Kindern groß gewesen, erzählt Christine Diewald. Auch für die Älteren wie Ahmad Ghalandari gab es kleine Präsente, erzählt der junge Mann, der als Moslem kein Weihnachten feiert, erfreut.

Zusammen mit Katja Zimmermann von der Kinder- und Jugendgruppe hatten viele Kinder zuvor zwei Weihnachtslieder einstudiert. Begleitet von Anette Hofschmied an der Gitarre und mit großer Textsicherheit wurde zusammen "Feliz Navidad" und das Nikolauslied "Lasst und froh und munter sein" gesungen. Anschließend gab es Geschenke für alle großen und kleinen Kinder, vorbereitet vom Helferkreis. Mit großer Begeisterung ließen sich anschließend viele Familien noch mit dem Mann in Rot fotografieren, von Berührungsängsten keine Spur, sagt Christine Diewald über den gelungenen Nachmittag.