Wehr Wehrer Stadtgeschichte, Teil 2: Auch hier hinterließ das Römische Weltreich seine Spuren

Funde wie Tongefäße und Münzen zeugen von der römischen Präsenz bis etwa zum Jahre 450 – denn nach der Völkerwanderung waren die Tage des einstigen Weltreiches auch in der Region gezählt.

Als man an den Hängen der Wehraschlucht noch in Erdhöhlen lebte, wuchs südlich der Alpen ein Weltreich heran, dass bald auch Einfluss auf das Leben am Hochrhein gewann: Das Römische Reich beherrschte bereits den Mittelmeerraum und dehnte sich weiter nach Norden aus.

Bereits 50 vor Christus, zum Ende der Gallischen Kriege, war der Rhein die Grenze zum Römischen Reich. Und trotz des dunklen Schwarzwalds im Norden zögerten die Römer nicht lange. Kurz darauf war der Rhein überschritten, römische Siedlungsspuren sind bis heute in der gesamten Region zu finden. In das Wehratal selbst schienen sich allerdings die Eroberer aus dem Süden nicht recht zu trauen: Einzig auf dem Kirchbühl fand man in Ausgrabungen Reste eines römischen Gutshofs.

Bis 260 n. Chr. gehörte nun auch das heutige Wehr zum Römischen Reich und die Bewohner der Region profitierten reichlich von der römischen Lebensart. Mit Augusta Raurica lag eine ansehnliche Stadt mit Tempeln, Bädern und Theatern in unmittelbarer Nähe. Die heute noch teilweise erkennbare Römerstraße über Brennet nach Säckingen und Laufenburg sorgte als Vorläufer der heutigen Bundesstraße für eine gute Anbindung an benachbarte Siedlungen.

Scherben von Tongefäßen, Schalen und Öllämpchen zeugen genauso wie römische Münzen vom Reichtum jener Zeit. Auch Ziegel von Legionstempeln wurden an der Weckertsmatt, Nagelflu und Rheinau gefunden.

Mit der großen germanischen Völkerwanderung im dritten Jahrhundert sollte sich dann erneut alles ändern: Die westgermanischen Alemannen verließen ihre Heimat an der mittleren Elbe und besetzen das sogenannte Zehntland zwischen Limes und Hochrhein. Damit setzten sie nicht nur der Römischen Vorherrschaft am Hochrhein ein Ende sondern legten mit den zu dieser Zeit entstandenen alemannischen Siedlungen gleichzeitig den Grundstein vieler heutigen Gemeinden und Städte am Hochrhein und im Wehratal.

Um 450 geben die Römer schließlich die Rheingrenze auf, das Römische Imperium zerfiel. Im sechsten und siebten Jahrhundert brach dann ein neues Zeitalter an: Der Wandermönch Fridolin gründete in Säckingen das älteste Kloster Süddeutschlands, von hier verbreitete sich das Christentum in der Region. Auch die Siedlungen im Wehratal wurden bald missioniert: Fanden sich noch im sechsten Jahrhundert alemannische Gräber mit reichen Grabbeigaben in Brennet, deuten die im Enkendorf gefunden Kistengräber aus dem siebten Jahrhundert bereits auf eine erfolgreiche Missionierung hin. Zwischen dem achten und zehnten Jahrhundert entstand die Pfarrei Wehr, und damit Kirchenbüchern und Urkunden die ab dem frühen Mittelalter die Geschichte Wehrs genauer dokumentieren.