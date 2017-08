Wehr Wehrer Stadtgeschichte (3): Adalgoz von Werrach bezeugt bei einer Schenkung 1092 die Existenz der Stadt

1092 schenkte der Graf von Nellenburg das Dorf Hemmental an das Kloster Allerheiligen zu Schaffhausen. Das Besondere daran: Adalgoz von Werrach, der diese Schenkung bezeugte, sorgte so für die erste Erwähnung Wehrs. Seitdem war die Stadt im Besitz vieler Herrscher.

Es war der 29. Februar im Jahre 1092, als der Graf von Nellenburg die Schenkung des Dorfes Hemmental an das Kloster Allerheiligen zu Schaffhausen offiziell besiegeln ließ. Was diesen Tag für Wehr so besonders macht, ist einer der anwesenden Adeligen: Adalgoz von Werrach bezeugte an diesem Tag nicht nur die Schenkung selbst, sondern durch den Vermerk seines Namens auf der Urkunde auch zum ersten Mal offiziell die Existenz Wehrs.

Dass Adalgoz ein bedeutender Vertreter des Hochadels war, weiß man ebenso aus schriftlicher Überlieferung, wie dass er die Burg Werrach als Lehen des Bischofs von Basel erhielt. In seine Zeit fällt auch die Kolonialisierung des westlichen Hotzenwaldes, der damals durch die Burg Steinegg, heute Bärenfels, gesichert war.

Was aus der Familie von Werrach wurde, ist allerdings nicht bekannt. Die Herrschaft Wehr wird erst im 13. Jahrhunderts wieder erwähnt: Durch Heirat gelangt die Burg Werrach und ihre Ländereien an den thurgauischen Adeligen Ulrich von Klingen. 1240 wird sein Sohn Walther geboren, der nach dem Tod seiner Eltern ab 1250 der Familie vorsteht. Durch seine Heirat mit Sophie Gräfin von Froburg ist er eng mit Graf Rudolf von Habsburg verwandt, einem der mächtigsten Adeligen seiner Zeit.

Die beiden Männer verbindet eine enge Freundschaft, die Burg Werrach ist allerdings nach wie vor ein Lehen des Basler Bischofs. Es ist die Zeit des Interregnums, auch "Zwischenzeit" genannt. Im Jahre 1245 endet mit der Absetzung Kaiser Friedrichs II. durch Papst Innozenz IV. die Regentschaft der Staufer. Viele Herrscher nutzen dieses Machtvakuum, und versuchten, ihre eigene Territorien auszuweiten.

Als das dominikanische Frauenkloster bei Pfaffenweiler in diese Kämpfe gerät, ermöglicht Walther den adeligen Damen den Umzug ins ruhige Wehratal. Rudolf von Habsburg selbst bezeugt 1256 die Stiftung des Klosters. Dank reichlicher Schenkungen entwickelt sich das Kloster Klingenthal zu einem der wohlhabendsten und bedeutendsten Klöstern der Region.

Vor allem der Tod seiner drei Söhne im Kindesalter war wohl der Grund, weshalb Walther das Kloster im Laufe der Zeit mit immer neuen Schenkungen und Rechten ausstattet. Doch die Ruhe im Wehratal hielt nicht lange an, denn der Basler Bischof und Rudolf von Habsburg stritten um die Vorherrschaft am Oberrhein. Rudolf wollte seine Güter im Aargau mit denen im Elsass verbinden und Wehr nahm hierbei eine zentrale Stellung ein. Immer wieder wird die Burg Werrach von den beiden Parteien erobert und zerstört. Schließlich gaben die Nonnen 1274 das Kloster wegen der Auseinandersetzungen auf und zogen nach Kleinbasel. Bereits ein Jahr zuvor wurde Rudolf von Habsburg zum deutschen König gewählt und Wehr wurde mit dem Ende des Interregnums endgültig habsburgisch.

Walther ist auch politisch ein enger Vertrauter des neuen Königs, bezeugt Urkunden und begleitet ihn auf Feldzügen. Gleichzeitig macht er sich einen Namen als Minnesänger – mit acht Liedern ist er im Codex Manesse vertreten. Allerdings preisen Zeitgenossen mehr seinen ritterlichen Eigenschaften als seine Sangeskunst. Am 1. März 1284 stirbt Walther in Basel. Zusammen mit seiner Frau und dreier Töchter ist er im Kloster Klingenthal beigesetzt, die genaue Grabstätte ist jedoch unbekannt. Heute befinden sich die Grundmauern das Klosters unter dem Schwimmbad und der Wolfgangskapelle an der Landstraße nach Todtmoos.