Wehr Wehrer Sportler paddeln ganz vorne mit

Wehrer Kanuten legen einen guten Saisonstart hin. Das Ziel sind in diesem Jahr die Süddeutschen Meisterschaften in Mannheim und die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften in München.

Wehr – Die Erfolge aus dem vergangenen Jahr mit unter anderem drei deutschen Meisterschaften für den Kanu Sport sind dieses Jahr sicherlich nicht zu toppen. Der bisherige Saisonverlauf zeigt jedoch, dass bei der Medaillenvergabe der KSW in den einzelnen Altersklassen dennoch ganz vorne mitmischt. In den vergangenen Wochen waren die Sportler vom KSW auf zwei Regatten. An einer solchen Vorbereitungsregatta werden in der Regel sehr viele Rennen gefahren, um nach dem langen Wintertraining wieder ein Gefühl für den Wettkampf zu bekommen.

Die Langstrecke der Schüler über 2000 Meter wird in Mainz mit einer Wende gefahren. In der Regel ergeben sich vor der Wende harte Positionskämpfe. Im Verlauf dieser Positionskämpfe kenterte der Zweierkajak Bruno Liedek und Fadi Abbes. Mit entsprechend Wut im Bauch fuhren die beiden zusammen mit der Renngemeinschaft Baden- Württemberg im Viererkajak als jüngstes Boot im Finale nur knapp an der Bronzemedaille vorbei und wurden Vierte. Auf der Langstrecke in Lampertheim konnten die beiden die Erfahrungen aus Mainz nutzen und erkämpften sich einen 6. Platz. Im Einerkajak über 500 Meter und 200 Meter qualifizierte sich Bruno Liedek jeweils für das A-Finale seiner Altersklasse und belegte dort die Plätze 4 und 5. Im Kanumehrkampf in Lampertheim erkämpfte sich Bruno Liedek in der Gesamtwertung die Bronzemedaille.

Christoph Kramer konnte nur in Mainz an den Start gehen. Im Einerkajak über 500 Meter erreichte er das A-Finale und wurde dort nach einem starken Rennen Fünfter. Auf der Langstrecke behauptete er sich in der Spitzengruppe und wurde nach dem Schlusssprint knapp Vierter. Die Mannschaftsboote der Renngemeinschaft Baden Württemberg waren im Schülerbereich auf dieser Regatta eine Klasse für sich. Sowohl im Zweierjak als auch im Viererkajak errang das Boot mit Christoph Kramer die Goldmedaille. Im Viererkajak war dies ein deutlicher Sieg, im Zweierkajak musste erst das Zielphoto ausgewertet werden, bevor Christoph Kramer und Lennert Hilsheimer als Sieger feststanden.

In der männlichen Jugendklasse sind es Paul Liedek und Pascal Dohle vom KSW, die in diesem Jahr als jüngste dieser Klasse an den Start gehen. Auf der Langstrecke über 5000 Meter ist Ausdauer und Schnellkraft für die Positionskämpfe vor der Wende und am Schlusssprint erforderlich. Beide Fahrer konnten auf beide Regatten sich jeweils im Spitzenfeld platzieren. Im Einerkajak über 500 Meter fuhr Paul Liedek in Lampertheim vom Start weg ein beherztes Rennen und erkämpfte sich überraschend die Silbermedaille. Der vierte Platz von Pascal Dohle im selben Rennen zeigte einmal mehr die gute Vorbereitung der Sportler aus Wehr. Auch über die Sprintstrecke über 200 Meter waren beide Athleten wieder in den Medaillenränge. Pascal Dohle erreichte in Mainz den 3. Platz und in Lampertheim den 2. Platz vor seinem Vereinskameraden Paul Liedek der dritter wurde. Auch in den Mannschaftsbooten der Renngemeinschaft Baden-Württemberg waren es die beiden Fahrer aus Wehr, die als Leistungsträger sowohl in Mainz als auch in Lampertheim für Topplatzierungen sorgten. In der weiblichen Jugendklasse war es Vivienne Küpper, die in Mainz für den KSW an den Start ging. Sowohl auf der Langstrecke als auch auf der Kurzstrecke konnte sich Vivienne Küpper im Einerkajak behaupten. Das Ziel sind die Süddeutschen Meisterschaften in Mannheim und die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften in München. Deshalb sind die Sportler aus Wehr in den Pfingstferien im Mannheimer Trainingslager.