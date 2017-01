Wehr Wehrer Neujahrskonzert wird zu Vorgeschmack auf Klavierfestival

Der Pianist Georgi Mundrov überzeugt mit Werken von Brahms und Chopin und weiß auch mit seiner informativen Moderation das Publikum in seinen Bann zu ziehen

Vollständig ausverkauft war das Neujahrskonzert des Pianisten Georgi Mundrov im Bürgersaal des Alten Schlosses, wo vor 30 Jahren die Reihe der Schlosskonzerte begonnen hatte – diese werden in der Saison 2017/18 gebührend gefeiert. Der in Wehr bestens bekannte Pianist stellte in seinen Moderationen immer wieder Querverbindungen zwischen seinen Vorträgen und dem anstehenden Klavierfestival „Tasten“ her.

Dabei seien Sinfoniekonzerte mit renommierten Solisten geplant, und auch Nachwuchspianisten würden zum Zuge kommen, verriet Kulturamtsleiter Reinhard Valenta. Und so international wie die Künstler, die dann auftreten werden, war auch das Programm, das Georgi Mundrov präsentierte und mit dem er das Publikum begeisterte. Es ist zur Wehrer Neujahrstradition geworden, mit dem als Zugabe bei den Wiener Neujahrskonzerten gespielten Radetzkymarsch zu beginnen. Und er blieb im Bereich der Donaumonarchie mit dem "Ungarischen Tanz Nr. 5" von Brahms, den er mit den folkloretypischen Beschleunigungen und Verzögerungen, aber auch sehr präzise und ohne falsche Sentimentalität spielte. Hierzulande zu den Raritäten zählen die Werke von Pantscho Wladigerow (1899 bis 1978), dem Begründer der bulgarischen Komponistenschule, der die bulgarisch-rumänische Volksmusik mit ihren ungeraden Takten künstlerisch veredelt hatte: Das Resultat war ein interessanter und komplex strukturierter Kunst-Tanz, der durchaus noch auf tonaler Grundlage stand und in dem sich perkussive Abschnitte und elegante Arabesken abwechselten.

Immer wieder ein Hörgenuss ist Scarlattis "Barcarole", die der Pianist leicht romantisierend, mit fein differenzierter Dynamik und wunderbar delikatem Anschlag spielte, sodass ihm ein subtiles Klanggemälde gelang, in dem die Triller an das Glitzern des Wassers gemahnten. Da bei dem Festival ein berühmtes Klavierduo aus Spanien erwartet wird, würdigte Mundrov den „spanischen Mozart“ Isaac Albéniz, der in Gestalt eines traditionellen, aber mit den harmonischen Finessen des Impressionismus nobilitierten Tangos vertreten war, bevor der Pianist mit Elan einen Tango in Jazz-Manier vorstellte.

Schließlich löste er das Rätsel auf, weshalb neben dem Steinway-Flügel ein wesentlich bescheideneres Klavier im Bürgersaal stand: Genau diese Instrumente eignen sich für den Ragtime, wie Mundrov bewies, und auf diesem Klavier werden Musiker und Besucher beim Festival auf den Straßen Wehrs spielen.

Aus dem "Zyklus op. 23" von Rachmaninow spielte der Pianist zwei höchst unterschiedliche Präludien. Während im ersten die poetisch-empfindsame, an das Vorbild Chopins erinnernde Seite zum Ausdruck kam, entfesselte er im zweiten Präludium in bester Virtuosenmanier ein feuriges Akkordspiel und einen – manchmal recht pedalumwölkten – Klangrausch. Zahlreiche weitere Werke Rachmaninows werde eine russische Pianistin beim Festival aufführen, verriet Mundrov. Ein Zeitgenosse war der früh verstorbene Alexander Skrjabin, dessen klanglich außerordentlich reizvolle Mazurka seine hohe Sensibilität bezeugte, während das zweite Beispiel Ähnlichkeiten mit der Virtuosengeste eines Rachmaninow aufwies.

Mit einer fein ausgehorchten Mazurka Chopins und dessen As-Dur-Polonaise als Bravourstück rundete Mundrov sein Konzert ab. Als Zugaben ließ er sich noch zwei kleine Werke eines chinesischen Meisters entlocken, die sich an die pentatonische Volksmusik Asiens anlehnten.