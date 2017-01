Wehr Wehrer Neujahrsempfang: Jahresauftakt mit politischer Botschaft und guter Laune

Faszinierende Fotoreportage von Extrembergsteiger Robert Jasper beim Wehrer Neujahrsempfang.

Mit einem Appell, sich für den Zusammenhalt in der Gesellschaft einzusetzen, formulierte Bürgermeister Michael Thater beim Wehrer Neujahrsempfang am vergangenen Samstag eine starke politische Botschaft zum Start ins Jahr einer Bundestagswahl. Die Gesellschaft dürfe nicht den "Spaltpilzen" überlassen werden, ihnen müsse mutig entgegen getreten werden, um die Grundfesten der Gesellschaft zu erhalten, so Thater. Eine Botschaft mit welt-, europa- und bundespolitischer Bedeutung, die Thater aber mit konkreten lokalen Bezügen untermauerte: Gerade eine Stadt wie Wehr lebe von einer starken Gemeinschaft, in die sich Bürger ehrenamtlich einbringen. Als aktuelle Beispiele nannte er das Netzwerk Integration, das sich seit Anfang 2016 für die Integration von Flüchtlingen einsetze, den neuen Verein "Miteinander – Füreinander", der sich die Nachbarschaftshilfe auf die Fahne geschrieben habe und die Dorfladen-Genossenschaft, die sich für die Öflinger Nahversorgung einsetze. "Dieser Einsatz für die Gemeinschaft macht Wehr aus", so Thater.

Knapp 500 Gäste aus dem örtlichen Vereinsleben, der Bürgerschaft und der Wehrer Wirtschaft waren zum traditionellen Empfang von Stadt und Servicegemeinschaft (SGW) in die Wehrer Stadthalle gekommen, darunter auch wieder einige regionale Ehrengäste, wie der Bundestagsabgeordnete Thomas Dörflinger, der ehemalige Landtagsabgeordnete Hidir Gürakar, oder der stellvertreter des Landrats, der Bad Säckinger Kreisrat Rainer Kaskel. Neben den Rück- und Ausblicken von Bürgermeister Michael Thater und dem Leiter der SWG Peter Hofmeister sorgte Extrembergsteiger Robert Jasper mit einer spannenden Fotoreportage zu seiner jüngsten Feuerland-Expedition für viel Gesprächsstoff beim anschließenden Stehempfang.

Auch einige Flüchtlinge, die 2016 nach Wehr gekommen sind, waren unter den Gäsen und zeigten, dass sie mittlerweile in der Gemeinschaft angekommen sind.

„2016 war ein operativ außerordentlich erfolgreiches Jahr“, stellte Bürgermeister Thater in seinem Rückblick fest. Zum dritten Mal in Folge habe es Rekordinvestitionen in Wehr gegeben, fast sechs Millionen Euro allein im vergangen Jahr 2016. Und auch für das neue Jahr habe man bereits „viel aufgegleist“, so Thater. Mit dem Abriss des alten Minimals sowie der Neugestaltung des Brennet-Areals stehen für die Innenstadt große Veränderungen an. Auf dem Gelände hinter dem Wehrahof werden in diesem Jahr 28 neue Wohnungen entstehen. Nach dem für dieses Jahr geplanten Abriss der alten Hallen auf dem Brennet-Areal soll 2018 „eine völlig neue Einzelhandelslandschaft entstehen“, so Thater. Die Innenstadtentwicklung gemeinsam voran bringen hat sich auch die SWG auf die Fahnen geschrieben. Hierfür wird es bis Mitte März eine Befragung aller Gewerbetreibenden geben, kündigte Peter Hofmeister an, um eine gemeinsame Basis hierfür zu schaffen.

Mit einer beeindruckenden Fotoreportage entführte der aus Gurtweil stammende Extrembergsteiger Robert Jasper das Publikum "ans Ende der Welt". Passend zu den aktuellen frostigen Temperaturen berichtete er über seine letzte Bergexpedition zum Monte Sarmiento in Feuerland. Zusammen mit seinem Team segelte er auf den Spuren Magellans, gemeinsam bestiegen sie unter großen Schwierigkeiten den schwer zugänglichen Berg. Seine Träume zu verfolgen und gemeinsam etwas zu schaffen würde ihn bei seinen anspruchsvollen Touren motivieren, gab Jasper abschließend seinen Zuhörern mit auf den Weg in das neue Jahr. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgte ein Bläserquintett der Wehrer Stadtmusik.

Bildergalerie unter: www.suedkurier.de/bilder