Wehr Wehrer Nachbarschaftshilfe "Miteinander  Füreinander" legt guten Start hin

Seit 100 Tage besteht das Angebot: Bedürftige Menschen können sich von hilfsbereiten Bürgern, wie etwa Uschi Zimmermann, zum Einkaufen fahren lassen oder andere Hilfen in Anspruch nehmen. 16 Helfer bieten ihre Dienste bereits an – das Angebot wird rege genutzt.

Wehr – Der gemeinnützige Verein "Miteinander – Füreinander" vermittelt seit Anfang des Jahres Nachbarschaftshilfe für alle Bürgerinnen und Bürger in Wehr und Öflingen. Erst im Dezember gegründet, kann sich der ehrenamtliche Vorstand bereits jetzt über großes Interesse und viel positive Resonanz aus der Bevölkerung freuen.

„Es haben sich schon 16 Helfer und zwölf Klienten gemeldet. Teilweise wird die Alltagshilfe schon regelmäßig genutzt", so Einsatzleiterin Silke März-Mathieu. Bedarf gibt es vor allem für Fahrdienste zu Arztterminen und zum Einkaufen für ältere Mitbürger. Eine Dame, die von der Helferin Uschi Zimmermann einmal pro Woche besucht wird, freue sich schon immer mehrere Tage im Voraus, weiß Hannelore Griener. Gemeinsam geht es dann zum Hieber, mal zum Friedhof oder einfach etwas spazieren. „Ich war auf der Suche nach einer zusätzlichen Aufgabe und ich habe gerne mit Menschen zu tun“, erklärt die Rentnerin Uschi Zimmermann, „und es macht einfach Spaß“.

Karin Fischer kam über Gründungsmitglied Hannelore Griener zur Nachbarschaftshilfe. Nach einer Operation könne sie momentan kaum gehen und sei auf den Rollstuhl angewiesen. Mit Hannelore Griener habe sie über einen notwendigen Zahnarzttermin gesprochen und ganz unkompliziert Hilfe über den Verein vermittelt bekommen. „Eine barrierefreie Praxis wurde gefunden, ein Termin vereinbart und ich wurde hin und zurück gebracht“, freut sich Karin Fischer. Sicher nicht ihr letztes Mal: „Es ist sehr schön zu wissen, dass jemand da ist“.

Auch spontane Hilfe war bereits gefragt, berichtet Silke März-Mathieu: Eine ganze Familie habe mit Grippe im Bett gelegen. Nach dem Anruf habe sie in 30 Minuten jemanden organisieren können, der Lebensmittel und Medikamente für die Familie einkaufen ging.

„Wir freuen uns sehr über die gute Resonanz“, so Vorsitzende Susanne Fricker. Genauso wie die anderen Mitglieder werde sie immer wieder auf den Verein angesprochen, das Interesse an der Hilfe ist groß. Zukünftig sollen neben Weiterbildungen auch regelmäßige Treffen für die Helfer angeboten werden. „Wir wollen das Miteinander fördern und die Möglichkeit zum Austausch bieten“, so Silke März-Mathieu.

