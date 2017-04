Wehr Wehrer Minigolfanlage ist in die Saison gestartet

Die Wehrer Mingolfanlage ist wieder eröffnet: Bis Oktober können die Besucher täglich auf den 18 Bahnen ihr Geschick zeigen.

Eröffnung: Die Wehrer Minigolfanlage ist am Wochenende in die neue Saison gestartet. "In der vergangenen Woche wurden alle 18 Bahnen renoviert und die Anlage zurecht gemacht", sagte der Betreiber Friedhelm Gutmann (im Bild). Die Anlage ist in der Saison, die bis Oktober andauert, täglich von 14 bis 20 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen steht sie den Besuchern zudem von 10 bis 12 Uhr offen. Geschlossen bleibt sie jedoch bei schlechter Witterung. Bild: Francesco La Russa