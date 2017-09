Wehr Wehrer Kulturreihe "Schlosskonzerte" feiert 30-jähriges Bestehen

Alles begann 1980, als Friederike Erhart auf die Idee kam, Konzerte nach Wehr zu holen. Ab 1986/87 liefen die "Schlosskonzerte" so gut, dass sie aus dem Kulturangebot der Stadt kaum noch wegzudenken waren. Auch das Programm im Jubiläumsjahr hat einiges zu bieten.

Die Schlosskonzerte Wehr – diese Klassikreihe wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Dass dieses Wehrer Kulturprogramm überhaupt in die Welt gerufen wurde, hat eine kulturbegeisterte Frau zuwege gebracht – Friederike Erhart. Und mit ihr stehen und fallen die Schlosskonzerte seit Anbeginn. Das will sie aber nicht hören, denn: „Mir geht es immer um das musikalische und kulturelle Programm für die Menschen hier, die Klassik lieben – und auch darum, junge Menschen an die Klassik heranzuführen“, sagt sie, selbst Bildende Künstlerin und in der Kulturwelt zuhause. Kunst und Kultur als bildende Bereicherung des eigenen Erlebens, des Seins – das in die Welt zu bringen durch Begegnungen.

So steht sie, die „Mutter der Schlosskonzerte“ (Bürgermeister Michael Thater) hinter der Konzertreihe, organisiert in Zusammenarbeit mit dem Kulturamtsleiter Reinhard Valenta das Programm immer für zwei bis drei Jahre im Voraus. Inzwischen. Denn angefangen habe das ganz anders, nämlich bei null, erzählt sie, aber davon später, denn das kommende Programm wird spannend.

Erstmals ist das Klavierfestival „Tasten“ ins Leben gerufen worden unter der Leitung des Pianisten Georgi Mundrov. Von Freitag, 29. September, bis Sonntag, 1. Oktober, wechseln sich in Wehr im Storchehus, in der Mediathek und in der Stadthalle Künstler von Rang und Namen am Piano ab und stellen etwa Boogie-Woogie, Schokoladenblues oder Klavierbegleitung zu einem Stummfilm vor.

Junge Musikinteressierte begeistern möchte der Workshop der Jugendmusikschule Bad Säckingen am Samstag, 30. September, der an drei Orten stattfinden wird; im Alten Schloss Wehr, der Stadthalle und im kleinen Saal der Stadthalle. „Junge Menschen zur Klassik hinzuführen ist für uns immer ein Thema“, sagt Friederike Erhart, denn am Nachwuchs mangele es immer, wie anderswo auch. Namhafte Pianisten werden mit den jungen Klavierschülern auf musikalische Entdeckungsreise gehen.

Um zu den Schlosskonzerten zurückzukommen, bildet das Abschlusskonzert am Sonntag, 1. Oktober, die Überleitung, denn dies ist der erste Höhepunkt im 30-jährigen Jubiläumsjahr der Reihe. Weiter geht es dann mit einem Konzert des Oberrheinischen Orchesters und den Solisten Christian Ostertag (Violine) und Francis Touton am Violoncello im November und der „Roman Kuperschmidt Klezmerband“ im Februar. „Mitreißend und lebendig – einfach herrlich“, so Friederike Erhart, die all ihre Künstler persönlich kennt und in Wehr auch betreut. Denn nichts sei wichtiger als der persönliche Kontakt, sagt sie. „Sax meets Piano“ heißt es dann im kommenden März mit Christian Segmehl und dem Pianisten und Komponisten Moritz Eggert. Das feierliche Jubiläumskonzert im Mai wird der Schopfheimer Pianist Wolfram Lorenzen mit einem Mozart-Programm bestreiten, ein alter Weggefährte von Friederike Erhart. Vieles und Vielfältiges steht auf dem Programm, zum einen bunt, zum anderen fast zu wenig, denn Wehr hat schon mehr gesehen.

1980 habe alles begonnen, als Friederike Erhart die Idee hatte, Konzerte nach Wehr zu bringen. Ganz unkonventionell – und mit der Zusage des damaligen Bürgermeisters, drei Konzerte im Alten Schloss stattfinden lassen zu dürfen. „Mit 20 Besuchern – aber es war ein Anfang“, sagt sie. Und es wurde zum Renner. Es dauerte nicht lange, und man verkaufte ab 1986/87 Abonnements. Die Künstler überhäuften Frau Erhart mit Anfragen, die ehrenamtliche Kunstschaffende wurde zur Institution, die sich um die Wehrer Schlosskonzerte kümmerte. Und ein Umzug in die neugebaute Stadthalle von Wehr ab 1990 bedeutete neue musikalische Möglichkeiten.

Ein Boom – bis ein ganz großer Bruch durch Wehr ging, als die damalige Ciba ihre Strukturen auflöste und viele Menschen, die kulturell interessiert waren, fortziehen mussten. „In unserer Hochzeit hatten wir 179 Abonnements, seither hat sich die Zahl auf 80 bis 100 Abonnements eingependelt – es ist nun mal so“, sagt Friederike Erhart. Nichtsdestotrotz: Wehr ist und bleibe eine Musik- und Kunststadt – schon alleine wegen der weltberühmten Tochter der Stadt, Anne Sophie Mutter.

Programm

Das Programm zu 30 Jahren Schlosskonzerte Wehr gibt es in der Tourist-Info Wehr oder per E-Mail (tourist-info@wehr.de). Karten sind natürlich auch immer außerhalb eines Abonnements erhältlich oder an der Abendkasse.