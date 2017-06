Wehr Wehrer Grüne diskutieren über direkte Demokratie

Mitglieder des Wehrer Ortsverbandes der Grünen diskutieren über die Möglichkeiten und Chancen einer direkten Demokratie. Die Referentin Sarah Händel erläutert verschiedene Wege für ein Stück Mehr an Demokratie.

Wehr – Über die Möglichkeiten und Chancen einer direkten Demokratie, diskutierten die Mitglieder des Wehrer Ortsverbandes der Grünen mit ihren Gästen und der geladenen Referentin Sarah Händel. „Ich möchte auf verschiedene Wege der direkten Demokratie aufmerksam machen, die es bei uns in Deutschland und in anderen Ländern gibt“, erläutert Händel. In ihrem Vortrag fokussierte sie sich vor allem auf die direkte Bürgerbeteiligung durch Bürger- und Volksentscheide, sowie Abstimmungen. Händel engagiert sich für den Verein „Mehr Demokratie“ und referierte bereits zum zweiten Mal, auf Einladung des Grünen Ortsverbands, im Storchehus in Wehr.

Bei der jüngsten Diskussionsrunde sorgten vor allem die Optionen, die eine direkte Demokratie auf kommunaler Ebene bietet, für Gesprächsstoff. So gebe es auch in Wehr Themen, wie beispielsweise das geplante Pumpspeicherbecken in Atdorf, bei welchem, laut dem Grünen Gemeinderat Vito Doria, ein Bürgerbegehren „Sinn gemacht hätte“. Speziell bei solchen Großprojekten, wünscht sich der Ortsverband mehr Mitspracherecht und eine stärkere Miteinbeziehung der Bürger, denn so Doria: „Es geht uns alle an.“ Um künftig mehr direkte Bürgerbeteiligung in Wehr zu ermöglichen, möchten sich der Ortsverband und die Fraktion nun verstärkt für Bürgerversammlungen einsetzen. Zu diesem Vorhaben gehöre es ebenfalls, in der breiten Bevölkerung mehr Aufmerksamkeit auf die direkt-demokratische Möglichkeiten zu lenken.

Direkte Demokratie – das bedeutet für Händel in erster Linie eine größere Entscheidungskraft seitens der Gemeinschaft auf allen politischen Ebenen. Auch wenn sie von ihrem großen Ziel, der Einführung eines bundesweiten Volkentscheids, noch entfernt ist, so gibt es doch schon Möglichkeiten, wie Bürger selbst die Initiative ergreifen können. In Baden-Württemberg sind dies der Einwohnerantrag und die Einwohnerversammlung. Bei beidem muss eine Mindestanzahl an Unterschriften gesammelt werden, dann kann bei dem entsprechenden Gremium ein Antrag eingereicht werden. „Die Anträge sind keine Verbindlichkeiten“, betont Händel und erklärt weiter: „Aber es kommt aus der Bevölkerung.“ Denn eben jenes Gefühl, etwas als Bürger mitgestalten zu können, sei der Kern einer Demokratie. „Demokratie ist mehr als wählen“, so Händels Devise, die von den Anwesenden im Storchehus Zuspruch fand.