Wehr Wehrer Gemeinschaftsschule erholt sich

Mit 50 Anmeldungen für die fünfte Klasse kratzt die Wehrer Schule knapp an der erhofften Dreizügigkeit

Die Wehrer Gemeinschaftsschule ist wieder im Aufwind: In der fünften Klasse können im kommenden Schuljahr möglicherweise wieder drei Klassen gebildet werden. Nach dem Ende der offiziellen Anmeldefrist am späten Mittwochnachmittag wurden an der Wehrer Schule 50 Anmeldungen registriert. Dies sind etwa doppelt so viele wie im Vorjahr, als die Schule nur knapp die Zweizügigkeit erreichte. Der Klassenteiler bei Gemeinschaftsschulen lag bislang bei 28 Schülern. Sprich: Ab 57 Anmeldungen werden drei Klassen gebildet. Diese Marke hat die Schule bislang zwar knapp verfehlt, wie in den vergangenen Jahren besteht aber noch die Möglichkeit, dass sie durch Zuweisungen durch das Schulamt doch noch erreicht wird. Sollte beispielweise an benachbarten Schulen kein Platz mehr verfügbar sein, könnten einzelne Schüler doch noch nach Wehr wechseln.

"Unser Ziel ist nach wie vor die Dreizügigkeit", erklärte gestern Bürgermeister Michael Thater durchaus hoffnungsvoll, dass diese Marke noch erreicht wird. "Die Gemeinschaftsschule ist mittlerweile in der Bevölkerung angekommen." Besonders erfreulich sieht er die Tatsache, dass mittlerweile wieder Anmeldungen aus den Hotzenwald-Gemeinden zu verzeichenen sind, die in den vergangenen jahren – nach Einführung der dortigen Gemeinschaftsschule – völlig weggefallen waren.

Sehr zufrieden zeigte sich im Gespräch mit unserer Zeitung auch Rektor Andreas Bosch über die Resonanz während der offiziellen Anmeldefrist. "Ich danke den Eltern für das entgegen gebrachte Vertrauen und die Geduld bei der Entwicklung der neuen Schulform." Nach den schlechten Anmeldezahlen des Vorjahres hatte Bosch eine selbstkritische Analyse vorgenommen und an einigen Stellschrauben gedreht. So hat die Schule mittlerweile beim Kultusminiserium beantragt, im kommenden Schuljahr nur noch an drei Tagen der Woche verpflichtenden Ganztagesunterricht anzubieten, nämlich montags, dienstags und donnerstags. Vier Nachmittage hatten einige Eltern als zu viel empfunden. Deutlich offensiver als im Vorjahr stellte Andreas Bosch und sein Kollegium die Besonderheiten der Gemeinschaftsschule sowie die Abschlussmöglichkeiten bei den vierten Klassen in Wehr und Umgebung vor.