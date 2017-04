Wehr Wehrer Gartenfreunde laden zum Sommerfest ein

Die Gartenfreunde bieten in diesem Jahr die beliebte Veranstaltung wieder an. Die kommissarische Leiterin Ilona Siebeneicher hält Rück- und Ausblick.

Die Gartenfreunde bieten in diesem Jahr wieder ihr beliebtes Sommerfest an. Stattfinden wird dieses Mitte Juli. Mit dieser erfreulichen Nachricht überraschte Ilona Siebeneicher in der Hauptversammlung des Vereins im Wehrer Awo-Heim. Die kommissarische Vorsitzende hatte aber noch weiteres Bemerkenswertes zu berichten. So hätte die gemeinsame Tannenreisigaktion zusammen mit der Werkswehr der Novartis und der Leisechlimmerzunft zugunsten der Kinderkrebshilfe erneut ein sehr schönes Ergebnis erbracht. Und einwandfrei gelungen sei die Umgestaltung des Kinderspielplatzes in der Jucher Kleingartenanlage. Aus einem Sandplatz wurde ein Rasenplatz gemacht. Die Investition von knapp über 3000 Euro hätte sich gelohnt.

Das Grün- und Blütenareal an der Dossenbacher Straße biete jetzt ein noch schöneres Bild. Dort beim Otto-Leber-Platz wird auch das Sommerfest stattfinden. Zwar in einer etwas kleineren Variante als bisher, aber nicht weniger attraktiv. Was fehlen wird, dieses Mal, ist die einzelne Parzellenbewirtung. Konnte man bisher von Laube zu Laube ziehen und sich unterschiedliche Köstlichkeiten servieren lassen, so wird es dies in diesem Jahr nicht geben. „Wir haben das zusammen mit allen Schrebergärtnern beschlossen, aber nicht für alle Zeiten festgeschrieben“, wie Ilona Siebeneicher bemerkte. Erfreulich sei, dass man in Michael Dietsche und Michael Sutter gleich zwei Festwirte finden konnte.

Das restliche Personal für die zwei Festtage hoffe man auch bald notieren zu können. Verbunden mit dem Sommerfest sei wieder der Kaffeenachmittag für die Öflinger Diakonie und die Bürgerstiftung der Kernstadt. Das Programm für den Sonntag stehe auch, wie Siebeneicher informierte. Mitwirken werden das vereinseigene „Gartenchörli“, die Happy People und die Blaskapelle D’Freneberger.

Erstmals werden im Rahmen des Sommerfestes Ehrungen vorgenommen. Die Gartenfreunde haben in diesem Jahr einiges zu feiern. Das 60-jährige Vereinsjubiläum, das 40-jährige Bestehen der Frauengruppe, 30 Jahre Jucher Gartenanlage und 25 Jahre Seniorengruppe. Die Altersgruppe ist nach wie vor sehr aktiv, wie Leiter Eberhard Kuck berichtete. Man schätze die Harmonie und das gebotene Programm. Zum festen Bestandteil gehören der Besuch eines Weingutes, eine Suserfahrt, Sommer-Grillfest und Adventshock. Der ehemalige Vorsitzende Dirk Kaliska bescheinigte dem Führungsstab der Gartenfreunde einen guten Job zu machen. Obwohl weiter kommissarisch an der Spitze, weil sich kein(e) Vorsitzende(r) finden lässt, versicherte Ilona Siebeneicher ihre Amtszeit (bis 2018) erfüllen zu wollen. Rechnerin Rita Leber, in ähnlicher Situation, wird bis 2019 bleiben.

wurden 1957 gegründet. Sie haben 122 Mitglieder. Kommissarische Vorsitzende ist Ilona Siebeneicher. Kontakt: 07762/80 50 74 oder 0173/316 38 77.