Wehr Wehrer Feuerwehr zeigt alles

Tag der Helfer am kommenden Sonntag im Gerätehaus in der Austraße

Unter dem Motto „Wir zeigen alles“ veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Wehr am kommenden Sonntag, 7. Mai, einen Tag der Helfer. Nachdem die Stadt Wehr im Jahr 2016 erhebliche Summen, über 1,1, Mio Euro, in die Modernisierung der Feuerwehr investiert hat, präsentiert die Organisation nun das Ergebnis: Auf großes Interesse dürfte dabei natürlich das Prunkstück des Furparks, die neue Drehleiter, stoßen. Neu ist auch ein Gerätewagen- Atemschutz/Hygiene, das ein über 25 Jahre altes Fahrzeug ersetzt. Dieses Fahrzeug wurde seitens des Landkreises beschafft und wird überörtlich eingesetzt. Nicht weniger stolz ist die Truppe auf den Anbau des Feuerwehrgerätehauses, der im vergangenen Jahr realisiert werden konnte: Es wurde vor allem der Sozialtrakt zeitgemäß gestaltet. Seit dem Bau des Gerätehauses im Jahr 1978 gibt es nun zum ersten Mal eine Trennung der Umkleide- und Sanitärräume von Männer und Frauen. Um all die Neuheiten im und um das Feuerwehrgerätehaus der Bevölkerung vorzustellen veranstaltet die Feuerwehr Wehr einen Tag der offenen Tür.

Für die Wehrer Feuerwehr ist dies auch die Gelegenheit für Werbung in eigener Sache. Abteilungskommandant Nicola Bibbo hofft, mit dem Aktionstag auch Kinder und Jugendliche anzusprechen und für die Feuerwehr zu begeistern. "80 Prozent unserer Aktiven kommen aus der eigenen Jugend", weiß Bibbo um die Bedeutung der Nachwuchsarbeit. Der tag der Helfer bietet die Möglichkeit, einen ersten Kontakt aufzunehmen und die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten der Rettungsorganisationen kennen zu lernen. Auch die Möglichkeit die Geräte mal selbst in die Hand zu nehmen besteht.

Dazu eingeladen sind auch andere Hilfsorganisationen. So wird zwischen 14 und 16 Uhr der Rettungshubschrauber aus der Schweiz, Lion 1, die Stadt Wehr als Basis für Einsätze nutzen. Die für den Landkreis Waldshut neu beschaffte Drohne wird das Gerätehaus überfliegen und Live-Bilder auf eine Leinwand projizieren. Das DRK zeigt ebenfalls, was es leistet und ist mit einem Infostand vor Ort. Die Bergwacht Todtmoos führt eine Übung vor und zeigt, warum diese Hilfsorganisation ein wichtiger Bestandteil in der gesamten Rettungskette ist. Die Firma Brandschutz Südwest wird noch einen Kleinbrandsimulator präsentieren, bei dem die Besucher die Möglichkeit haben, mit dem Feuerlöscher selbst zu löschen. Angemeldet haben sich auch zwei Werkfeuerwehren aus dem Landkreis Lörrach, die ihren Teleskopmast sowie den Turbolöscher zeigen. Zwei Fahrzeuge, die nicht alltäglich sind, und nur wenige Tage im Jahr außerhalb des Firmengeländes zu bestaunen sind. Die Feuerwehr selbst übernimmt die Bewirtung der Besucher. Die Stadtmusik Wehr wird musikalisch unterhalten. Die Jugendfeuerwehr sorgt für die Nachspeise. Die Feuerwehr freut sich am Sonntag, 7. Mai, ab 10.30 Uhr auf veiel Besucher aus der Bevölkerung. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Für Kinder gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit Hüpfburg und Kinderschminken.