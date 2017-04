Wehr Wehrer Feuerwehr auf gutem Stand

Gemeinderat verabschiedet Feuerwehrbedarfsplan für die Jahre 2017 bis 2021, der künftige Investitionen festschreibt.

Einstimmig verabschiedete der Wehrer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den neuen Feuerwehrbedarfsplan und verband dies mit höchstem Lob für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Der Bedarfsplan bietet die Richtschnur für künftige Investitionen, damit die Einsatzkraft der Wehr im Katastrophenfall erhalten werden kann. Nach der Anschaffung der neuen Drehleiter im vergangenen Jahr und der Realsisierung des Anbaus an das Feuerwehrgerätehaus sieht Kommandant Nicola Bibbo die Wehrer Feuerwehr derzeit technisch auf gutem Stand. Schritt für Schritt sei die Ausrüstung und der Fuhrpark erneuert worden, dieser Prozess müsse auch in den nächsten Jahren fortgeführt werden. Konkret steht im kommenden Jahr die Außerdienststellung zweier Fahrzeuge an: Ein Gerätewagen (Baujahr 1996) und ein Schlauchwagen (Baujahr 1982). Beide sollen allerdings zusammengeführt werden und durch einen einzigen neuen Gerätewagen ersetzt werden. 2019 soll dann ein Stromanhänger mit einer Leistung von 200 KVA angeschafft werden, der im Falle eines elektrischen Blackouts eingesetzt werden kann und dann größere Gebäude wie Stadthalle oder Pflegeheim mit Strom versorgen kann. Der bisherige mobile Stromerzeuger schafft dies mit einer Leistung von nur 10 KVA nicht. Noch nicht abschätzbar sind zudem die Kosten für die digitalen Sprechfunkgeräte.

Höchstes Lob erntete der Stadtkommandant und seine Mannschaft von allen Gemeinderatsfraktionen. Nicht nur für die zahllosen Einsätze bei Bränden und Unfällen, sondern auch für die eigenständige Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans, der in anderen Städten an externe Berater vergeben wird. "Der Bedarfsplan ist nicht nur eine Richtschnur für den Gemeinderat über die anstehenden Investitionen, sondern auch ein Instrument, mit dem sich die Feuerwehr selbst überprüft", so Bürgermeister Michael Thater.

Angepasst an gesetzliche Vorgaben wurde außerdem die Satzung über den Feuerwehr-Kostenersatz. Demnach sinkt der Stundensatz für jede Mannstunde von 25 auf nur noch neun Euro, dafür werden nun Löschmittel und andere Verbrauchsmaterialien in der tatsächlich angefallenen Höhe berechnet. "In der summe dürfte sich nicht viel ändern. Auch der Abrechnungsaufwand bleibt gleich", fasste Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz, in dessen Aufgabenbereich das Feuerwehrwesen nun fällt, zusammen. "Unsere Abrechnungen sind nun aber rechtssicher."