Wehr Wehrer Fasnacht 2017 im XXL-Paket

Drei große Narrenumzüge in der kommenden Saison. Stadt erwartet Tausende von Hästräger in der fünften Jahreszeit

Wehr – Gleich drei große Umzüge warten während der bevorstehenden Fasnacht auf die Narren in Wehr. So viel Narretei gab es wohl noch nie in der Stadt. So wird es am Fasnachtsmontag nicht nur den üblichen kleinen Kinderumzug geben, sondern einen Jubiläumsumzug mit rund 1000 Hästrägern. Vor allem die Hexenzunft ist für die XXL-Fasnacht 2017 verantwortlich und zuständig.

Die Hexenzunft feiert im kommenden Jahr ihr 70-jähriges Bestehen, das muss gefeiert werden. Während andere Zünfte die närrischen Jubiläen feiern – also elf Jahre, 22, 33 und so weiter – werden bei den Hexen die runden Geburtstage gefeiert. Das steht so in der Satzung und daran halten sich Zunftmeister Christian Ruthe und die anderen 60 aktiven Hexen.

So entstand vor zwanzig Jahren der Nachtumzug in Wehr. „Das war damals ein Jubiläumsumzug zum 50. Geburtstag der Hexenzunft“, erklärt Ruthe. Die Hexenzunft ist die älteste der zehn Mitgliedszünfte der Narrenzunft Wehr. 1947 wurden die Hexen offiziell gegründet, nachdem es vorher schon zehn Jahre die „Steineggwiiber“ gab, aus denen sich die Hexen entwickelten. Eigentlich war der Nachtumzug 1997 als einmalige Veranstaltung geplant, entwickelt hat sich daraus ein fester Bestandteil des Wehrer Narrenfahrplans. Beinahe in jedem Jahr wird der Nachtumzug von einer Zunft organisiert, die ein Jubiläum feiert – närrisch oder rund. „Der Nachtumzug ist inzwischen größer, als der Sonntagsumzug“, beschreibt Oliver Brüderle, Vorsitzender der Narrenzunft Wehr, das Aufkommen an Hästrägern und Besuchern. Im vergangenen Jahr seien es rund 2500 Hästräger gewesen, die beim Nachtumzug mitliefen. Damit hat der kleine Bruder des Sonntagsumzugs, der eigentlich zum Start in die Fasnacht gedacht war, diesem eigentlich etwas den Rang abgelaufen.

Diesmal wird der Nachtumzug aber wieder kleiner, mit etwa 1750 Hästrägern rechnet Ruthe. Die Hexen, die wieder Ausrichter des Umzugs am 4. Februar sein werden, wollen etwas zurück zu den Wurzeln. Vor 20 Jahren lautete das Motto „Hexen, Geister und Dämonen“. Dementsprechend wurden die passenden Zünfte zu diesem Umzug eingeladen – und natürlich die zehn Mitgliedszünfte der Narrenzunft Wehr. Das Motto soll in diesem Jahr neu aufgelegt werden. Das bedeutet, dass einige Zünfte aus der Region, die nicht dem Motto entsprechen, eine Absage bekamen. Das habe nicht überall für Begeisterung gesorgt, gibt Ruthe zu. Aber wenn schon Motto, dann wollen sich die Hexen auch daran halten. Es werde ein paar Zünfte im Umzug geben, die nicht dem Motto entsprechen, mit denen die Hexen aber so lange befreundet sind, dass sie sie dabeihaben wollen. Und mit denen wird im Anschluss an den Nachtumzug beim Eröffnungsball in der Stadthalle ordentlich die Narretei gefeiert. Auch für den Eröffnungsball sind die Hexen als Veranstalter zuständig.

Und als ob das noch nicht genug wäre, werden die Hexen wieder einen Jubiläumsumzug ausrichten – so, wie vor 20 Jahren den Nachtumzug. Der Jubiläumsumzug wird am Fasnachtsmontag stattfinden, also einen Tag nach dem Wehrer Sonntagsumzug, an dem ebenfalls etwa 1500 Hästräger in der Hauptstraße unterwegs sein werden. Der Fasnachtsmontag war bislang eigentlich für die Kinder reserviert, die in einem kleinen Umzug durch die Stadt liefen. „Den Kindern soll diesmal eine große Bühne geboten werden“, so Ruthe. Auch für diesen Umzug hätten sich schon viele Zünfte angemeldet, so dass Ruthe mit 1000 Hästrägern an diesem Tag rechnet.

Das Besondere an diesem Jubiläumsumzug wird sein, dass der Kinderumzug sich ab 11.11 Uhr zunächst auf den Weg zur Firma Novartis macht, wo es Schokolade und etwas zu Trinken geben wird. Dann geht es Richtung Innenstadt, wo der Jubiläumsumzug um 13.11 Uhr starten wird. In diesen gliedern sich dann der Kinderumzug sowie die kleinen Umzüge der Wehrer Zünfte ein, die vorher in den einzelnen Stadtteilen unterwegs sind. Alle zusammen ziehen dann zum Talschulplatz, wo der Umzug im Narrendorf endet und die Kostüme der Kinder prämiert werden. „Viele Eltern geben sich große Mühe mit den Kostümen, deshalb werden wir die Prämierung beibehalten“, so Oliver Brüderle. Der erste Nachtumzug war als Veranstaltung zum Hexenjubiläum vor 20 Jahren als einmalige Sache geplant, hat sich dann aber etabliert. Der neue Jubiläumsumzug am Fasnachtsmontag 2017 ist auch erst mal als einmalige Veranstaltung geplant. Was eventuell daraus wird, wissen Oliver Brüderle und Christian Ruthe noch nicht, lassen sich aber gerne überraschen.