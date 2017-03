Wehr Wehrer Einzelhandel bekommt neue Impulse

Eine kürzlich durchgeführte Online-Umfrage bei Unternehmen in der Innenstadt sollen den Bedarf an Geschäften aufzeigen. Die geplante Fortschreibung des Entwicklungskonzept ist für Sommer vorgesehen.

Wehr – Nun liegen sie vor – die ersten Daten der Online-Befragung Wehrer Unternehmen in der Innenstadt durch die Imakomm-Akademie in Aalen. In den kommenden drei Wochen wird nochmal nachgehakt und danach werden die Ergebnisse analysiert und vorgestellt. "Wir sind hoch erfreut über die große Resonanz unserer Online-Befragung der Geschäfte und Betriebe in der Wehrer Innenstadt", resümierten Bürgermeister Michael Thater, Peter Hofmeister, Vorsitzender der Servicegemeinschaft Wehr (SGW), und Kultur- und Verkehrsamtsleiter Dr. Reinhard Valenta am Dienstag. Denn von 120 angeschriebenen Unternehmen haben sich in den vergangenen fünf Wochen 81 Unternehmen daran beteiligt. Dies sei ein Zeichen für das große Interesse an der zukünftigen Entwicklung der Geschäftswelt in Wehr und der Innenstadtentwicklung.

Im Rahmen der Fortschreibung des Innenstadt-Entwicklungskonzepts sei dies ein wichtiger Meilenstein der Stadtentwicklung, so die Verantwortlichen. Denn die Abstimmung zwischen dem neu entstehenden Geschäfts- und Wohngebiet auf dem fünf Hektar großen Gelände des Brennet-Areals und der Geschäfts-Struktur in der Innenstadt sei wesentlich, und die Stadt Wehr möchte gemeinsam mit der SGW an einer optimalen Standortentwicklung mitwirken.

"Die erhobenen Daten werden absolut vertraulich behandelt – sind anonymisiert und bleiben bei Imakomm. Weder die SGW noch die Stadt Wehr bekommt Einblick", sagt Bürgermeister Thater. Damit sei höchste Seriosität garantiert. "Die Ergebnisse lassen nach der Auswertung ein genaues Bild der Ist-Situation zu, lassen erkennen welcher Bedarf an Geschäften herrscht oder nicht und wo die Entwicklungspotentiale der Innenstadt liegen", sagt Peter Hofmeister. Die Idee dahinter ist das fließende Einbinden des neu entstehenden Geschäfts- und Wohnareals auf dem Gelände der ehemaligen Brennet AG und den Unternehmen in der Innenstadt – Wege und Anziehungspunkte im Wechselspiel, das die Kunden anziehen wird und ein reges Leben in Wehr gewährleistet. Der Zeitplan, den sich SGW und Stadt Wehr vorgenommen haben ist straff geplant – bis Sommer soll das Innenstadt-Entwicklungskonzept fortgeschrieben werden und im Herbst dem Gemeinderat vorgestellt werden, eng von der weiteren Entwicklung des Brennet-Areals bestimmt.

Erste Abbrucharbeiten auf dem Brennet-Areal sollen noch in diesem Jahr erfolgen, die Fertigstellung der neuen Gebäude sei für 2019 gewünscht.