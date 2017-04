Wehr/Bergalingen Wehrer Berg: Autofahrerin erliegt zwei Tage nach Unfall ihren Verletzungen

Traurige Nachrichten: Eine 77-Jährige ist zwei Tage nach einem Verkehrsunfall am Wehrer Berg im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Polizei ermittelt immer noch in Sachen Unfallursache.

Die 77-jährige Autofahrerin, die am Mittwochvormittag aus noch nicht geklärter Ursache auf der L 155 von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baumstumpf geprallt war, ist laut Mitteilung der Polizei am Freitag an den Folgen der dabei erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus verstorben. Die Schwere der Verletzungen sei der Polizei zunächst nicht bekannt gewesen, heißt es im Polizeibericht. Die Unfallermittlungen seien noch im Gange. Die Frau war am Mittwoch gegen 10.20 Uhr aus ihrem Fiat Panda geborgen worden. Sie war bei starkem Schneefall auf der L 155 von Bergalingen kommend talwärts in Richtung Wehr in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Fahrzeug gegen einen Baumstumpf geprallt.