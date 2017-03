Wehr Wehrer Band Sameday Records veröffentlicht erstes Album

Schon bei The Voice of Germany waren sie dabei – nun veröffentlichen sie ihre erste Single. "Demons" thematisiert beängstigende gesellschaftliche Entwicklungen, sinnlose Kriege und Diktaturen.

Wehr – Seit Wochen fiebern Daniele Cuviello, Patrick Huber und Severin Ebner diesem Tag entgegen: Am Freitag, 3. März, erscheint die erste Single der Wehrer Band Sameday Records. "Demons" lautet der Titel des Liedes, das einen weiteren Meilenstein in der erst fünfjährigen Bandgeschichte darstellt. Für ihre Debüt-Single haben sich die drei Musiker kein heiteres Sonnenschein-Liedchen zum Mitklatschen ausgesucht, ganz im Gegenteil: Es herrscht fast schon eine düstere Grundstimmung, wenn Severin Ebner die ersten Zeilen zur markant gezupften Gitarre singt. "Das Lied erzählt keine eigene Geschichte, es geht mehr um die Stimmung", erzählt Daniele Cuviello von der Entstehung des tiefgründigen Songs. "Wir sitzen bei den Proben oft zusammen und diskutieren viel über das, was in der Welt gerade passiert."



Da geht es um beängstigende gesellschaftliche Entwicklungen, aber auch um die große Politik, sinnlose Kriege oder Diktaturen. "Wir haben manchmal den Eindruck, die Welt brennt", beschreiben die End-Zwanziger die Zukunftsängste ihrer Generation. Ob privat, gesellschaftlich oder politisch: Jeder habe seine Dämonen, gegen die er kämpfen muss. "'Demons' handelt von der Kunst, sich frei zu machen von diesen Dämonen und sie loszuwerden", erzählt Ebner und fügt lachend an: "Denn wir sind ja hoffnungslose Optimisten.

" Diese positive Sichtweise spiegelt sich auch im Sound wider: Der zunächst düster klingende Song hat Ecken und Kanten, verzichtet aber nicht auf die typischen Sameday-Momente, wenn sich die verschiedenen Stimmfarben der drei jungen Männer zu einem harmonischen Refrain zusammenfinden, der ins Ohr geht und im Kopf hängen bleibt.

Zeitgleich mit der Single wird am Freitag das beeindruckende Musikvideo von "Demons" veröffentlicht. Gedreht wurde es vor einigen Wochen von einer Heidelberger Filmcrew im tief verschneiten Südschwarzwald, als Hauptdarstellerin wurde bei einem Casting die 19-jährige Anne-Marie Topel aus Bad Säckingen gefunden. "Das Video erzählt eine eigene Geschichte, es bleibt beim Zuschauer aber genug Raum für Interpretationen", will Daniele Cuviello nicht zu viel von dem Videoclip verraten.

Der ersten eigenen Single wird in vier Wochen, am 31. März, das Debüt-Album "Never Ending" folgen. Fast ein ganzes Jahr arbeitete die Band an den zwölf Songs, die allesamt aus eigener Feder stammen. "Jeder bringt Ideen ein, die sich in einem langen Gemeinschaftsprozess weiterentwickeln", beschreibt Patrick Huber die Zusammenarbeit. Es gibt keinen Songwriter, keinen Texter – in jedem Song steckt etwas von jedem der drei Musiker. Und welcher Song ist der Lieblingssong der Band? "Schwierige Frage. Das ist ja so, als ob man Eltern fragt, welches denn das Lieblingskind ist", lacht Daniele Cuviello. "Wir sind stolze Eltern von zwölf Kindern, die uns alle gleich lieb sind."

Nicht alle Songs sind so düster wie die Debüt-Single. Sameday Records will weiterhin in keine Schublade gesteckt werden und experimentiert deshalb immer wieder mit neuen Sounds. Da gibt es fast schon sphärische Klänge, es sind Pop-Einflüsse unüberhörbar, und sogar Hip-Hop-Elemente. "Authentisch bleiben" – das ist die Maßgabe der drei, sich nicht verbiegen lassen wollen. Durchaus auch eine Erfahrung, die sie aus ihrer Teilnahme an der Musikshow "The Voice of Germany" mitgenommen haben, wo andere Kandidaten nicht der Versuchung widerstehen konnten, für den vermeintlich schnellen Erfolg den eigenen Stil über Bord zu werfen. "Wenn wir Erfolg haben, dann nur auf unserem Weg. Und nur, wenn wir authentisch bleiben", ist Daniele Cuviello überzeugt. Dass die Band beispielsweise einen Song auf deutsch singt, nur weil dies gerade im Trend liegt, sei undenkbar.

Auf der Suche nach dem perfekten Sound für das Album haben die drei auch die Instrumentierung erweitert: Neben dem klassischen puristischen Sameday-Konzept "Drei Stimmen, zwei Gitarren, ein Cayon" sind bei den Studioaufnahmen auch mal eine Violine, eine Ukulele oder ein Schlagzeug zu hören. Dazu luden die drei Gastmusiker in das Tonstudio in Karlsdorf. "Es war ein langer Prozess, jetzt sind wir überglücklich mit dem Endprodukt", beschreibt Patrick Huber die Vorfreude auf die Album-Veröffentlichung Ende März.

Sameday Records

Die Debüt-Single „Demons“ erscheint am morgigen Freitag. Das Album „Never Ending“ folgt am 31. März, ist aber schon jetzt auf verschiedenen Plattformen vorbestellbar, unter anderem auf der Homepage der Band. In zwei Konzerten in der Eventkirche St. Agathe in Schopfheim-Fahrnau wird Sameday Records das gesamte Album vorstellen. Diese finden statt am 24. und 25. März, jeweils um 20 Uhr.

Mehr Infos im Internet: www.samedayrecords.de