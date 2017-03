Wehr Wehrer Band Sameday Records stellt erstes Album Never ending vor

Daniele Cuviello, Patrick Huber und Severin Ebner präsentieren ihre zwölf neuen Songs auf der CD, die musikalische Bandbreite der Songs ist vielfältig. Unsere Zeitung verlost zwei Exemplare.

Wehr – Für die Wehrer Band "Sameday Records" ist es ein wichtiger Meilenstein: Am Freitag, 3. März, erscheint das erste Album der drei jungen Musiker. Schon an diesem Wochenende präsentieren Daniele Cuviello, Patrick Huber und Severin Ebner ihre zwölf neuen Songs bei zwei Konzerten in der Kirche St. Agathe in Schopfheim-Fahrnau. Was vor fünf Jahren als Gastauftritt bei einem regionalen Oktoberfest begann, ist mittlerweile deutschlandweit schon weit mehr als ein Geheimtipp. Mit Auftritten bei der Musikshow "The Voice of Germany" oder als Supportband für Andreas Bourani oder Fools Garden sangen sich die drei in den Vordergrund.

"Acoustic Sonds“ nennt die Band ihren Stil. Um nicht voreilig in irgendeine Schublade gesteckt zu werden, hat sie diesen Stil vor ein paar Jahren einfach erfunden. "Drei Stimmen, zwei Gitarren, ein Cayon“ – das ist das Erfolgsrezept, mit dem die Band in den vergangenen fünf Jahren bei rund 200 Konzerten die Zuhörer eroberte – aber lässt sich dieses minimalistische Konzept so einfach auf eine CD pressen? Was auf der Live-Bühne hervorragend funktioniert und Gänsehaut-feeling erzeugt, muss ja im Studio seinen Zauber noch lange nicht entfachen. Nicht zuletzt deshalb haben sich Severin Ebner, Daniele Cuviello und Patrick Huber entschieden, einige Gastmusiker mit ins Studio zu nehmen, die einzelne Songs sparsam und dezent verstärken und dabei neue Klangfarben ermöglichen. Wer fürchtet, Sameday Records würde deshalb seine Originalität verlieren, kann beruhigt sein: Die drei Stimmen stehen noch immer im Mittelpunkt, das Blending der drei Stimmen bleibt unverwechselbar und trägt auch ein ganzes Album.

Das liegt natürlich auch an der Bandbreite der Stilrichtungen, an die sich Sameday Records anlehnen.

Einen Vorgeschmack gab die Band schon mit ihrer ersten Single: „Demons“ lebt von einem düsteren, aber kraftvollen Sound, der eine ganz eigene Atmosphäre schafft. Der Song „Keep on walking“ spielt dagegen mit Country-Sound, der Titelsong „Never ending story“ erinnert mit seinen Flamenco-Anleihen an spanische Folklore. Sogar ein Rap ist zu hören: "Five Years“, ein tempo- und textreicher Rückblick auf die eigene Bandgeschichte, gefolgt von – kaum zu glauben – einem Wiegenlied. Dazwischen gibt es ein paar Gute-Laune-Songs, „You and Me“ oder „On My Own“, bei dem wohl jeder automatisch mitwippt und die sicher auch live funktionieren. Obwohl es ein breiter Spagat ist, der Mix bleibt stimmig. „Wir wollen authentisch bleiben und uns nicht hereinreden lassen“, beschreiben die drei Musiker im Gespräch ihr Ziel, sich selbst und dem eigenen Gefühl treu zu bleiben.

Der dreistimmige Gesang bleibt natürlich das Markenzeichen der Band. Alle zwölf Songs sind selbst geschrieben und gemeinsam bis zur Aufnahmereife entwickelt. Neun Monat lang dauerte die Arbeit an dem Album, das in einem professionelles Aufnahmestudio in Karlsdorf entstand.

Die ersten Reaktionen auf die Anfang März veröffentlichte Single "Demons" stimmen die Band positiv: Einige Radiostationen spielen den Song deutschlandweit. Das professionelle Video wurde von den Musiksendern MTV und Viva gespielt, auf Youtube wurde es bislang über 13 000 Mal geklickt. Gute Kritiken gab es auch in den einschlägigen Musikmagazinen, die die Debüt-Single und das Album vorab besprachen. Gefreut haben sich die drei vor allem über die positive Kritik von "Zeit online".

