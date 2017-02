Wehr Wehrer Alt-Bürgermeister Klaus Denzinger wird 70

Der frühere Wehrer Bürgermeister Klaus Denzinger wird am Freitag, 10. Februar, 70 Jahre alt. Ans Kürzertreten denkt er aber noch lange nicht. Geschenke zum 70. will Denzinger nicht. Das einzige Geschenk hat er sich selbst gemacht: Eine besondere Studienfahrt nach Jordanien.

Wehr (job) Seinen 70. Geburtstag kann heute der frühere Wehrer Bürgermeister Klaus Denzinger feiern. Während andere in diesem Alter ihren Ruhestand im Schaukelstuhl genießen, denkt Denzinger noch lange nicht ans Kürzertreten. Ob als Dozent an der Hochschulen für öffentliche Verwaltung in Kehl, als Bundesvorsitzender eines Lobbyverbands oder als Fraktionsvorsitzender der FDP im Kreistag Waldshut: Den Terminkalender eines Rentners hat Denzinger nicht. „Ich bin dankbar, glücklich und zufrieden, dass ich geistig und körperlich noch so fit bin, dass ich das alles noch machen kann“, so der Jubilar. „Ich tue aber auch einiges dafür.“ Vier Mal die Woche treibt er Sport; läuft Langlauf, spielt Golf, fährt Rennrad und Mountainbike, joggt oder schwimmt.

Von 1986 bis 2002 war er Wehrer Rathauschef, zuvor davor 13 Jahre in Lenzkirch. Viele Wehrer verbinden mit dem Namen Klaus Denzinger noch immer die Skandale, die den damaligen Bürgermeister in den 90er-Jahren beschäftigten. Die Staatsanwaltschaft ermittelte seinerzeit gegen ihn wegen des Verdachts der Untreue, unter anderem weil Kuverts mit Geldgeschenken für Senioren nicht bei den Jubilaren ankamen. „Das war eine schwierige und unangenehme Zeit. Nicht nur für mich, auch für meine Familie. Am Ende stand aber der Freispruch“, blickt er zurück. „Aber es war natürlich eine Zäsur, keine Frage.“ Das Klima im Gemeinderat war aufgeheizt, selbst seine eigene Partei, die CDU, versagte ihm die Unterstützung. Mit seiner Entscheidung, 2002 nicht mehr bei der Wehrer Bürgermeisterwahl zu kandidieren, habe dies letztlich aber nichts zu tun gehabt, verrät er heute.

Für mehrere Jahre zog er sich danach aus der Kommunalpolitik zurück, beruflich orientierte er sich als Berater von Unternehmen neu. Daneben engagierte er sich als Bezirksvorsitzender im Südbadischen Fußballverband, wo er sich vor allem für den Amateurfußball einsetzte. 2009 schließlich die Rückkehr in die Politik: Der damals aufstrebende FDP-Stadtverband bewegte ihn zur Kandidatur für den Kreistag, ein gutes Jahr später kandidierte er sogar für den Landtag. Und dies ohne Parteimitgliedschaft. Das geplante Pumpspeicherwerk Atdorf und hier vor allem die Gefahren des Arsens machte er zum Wahlkampfthema – „Vielleicht war ich damit ein paar Jahre zu früh“, blickt er auf die jüngst zu Ende gegangene Erörterungen, bei dem sich die Gegner des Projekts mittlerweile viel breiter formieren. Heute ist es vor allem die Spitalfrage, die den Kreisrat umtreibt. „Wenn ich von etwas überzeugt bin, kämpfe ich mit Herzblut und Leidenschaft“, beschreibt er seine hohe Emotionalität bei seinem Engagement für das Bad Säckinger Krankenhaus.

Selbst eine erneute Kandidatur für den Kreistag bei den Kommunalwahlen 2019 schließt er derzeit nicht aus. „Wenn ich körperlich und geistig noch beweglich bin – warum nicht?“, lacht der Jubilar. „Ich will arbeiten, so lange mir der liebe Gott die Gesundheit dazu gibt.“ Durch sein Alter verspüre er in der politischen Arbeit eine Freiheit und Unabhängigkeit. „Ich habe ja keinen Druck und muss keine Rücksicht mehr auf Befindlichkeiten nehmen. Diese Unabhängigkeit ist unbezahlbar“.

Und worauf ist Klaus Denzinger stolz? „Ich bin keiner, der zurückblickt und Bilanzen zieht“, so der Alt-Bürgermeister. Zwei Dinge nennt er aber dann doch: Die Umgehungsstraße, die noch vor der Deutschen Einheit begonnen wurde und die Wehrer Stadthalle, die der Kulturlandschaft einen enormen Schub gebracht hat.

„Aber richtig stolz bin ich vor allem auf meine beiden Kinder und meine drei Enkel.“ Geschenke zum 70. will Denzinger nicht. Das einzige Geschenk hat er sich selbst gemacht: Eine besondere Studienfahrt nach Jordanien. Ende März wird er auf eine Trekking-Tour durch die jordanische Wüste gehen. Nicht von Hotel zu Hotel, sondern auf Kamelen von Beduinen geführt, mit Übernachtungen in Zelten. „Da geht ein Lebenstraum für mich in Erfüllung“, freut sich Denzinger, der schon seinen 65. Geburtstag auf dem Gipfel des Kilimandscharo verbracht hat.