Wehr Wehra-Steg beim Schwimmbad wird saniert

Stellenweise ganz schön morsch ist das Holz beim Steg über die Wehra beim Wehrer Schwimmbad. Nun soll die Brücke für 110 000 Euro saniert werden.

Anfang Mai wird der Bauausschuss bei einem Vor-Ort-Termin über die Sanierung des maroden Stegs über die Wehra beim Wehrer Freibad beraten. Dies kündigte Bürgermeister Thater in der Sitzung des Ausschusses an. Ob der neue Steg wieder aus Holz sein soll oder eventuell aus Metall solle dann auf der nächsten Bauausschusssitzung diskutiert werden. Die Auftragsvergabe soll bereits in der nächsten Gemeinderatsitzung erfolgen, so Thater. Im Haushalt sind 110 000 Euro für die Sanierung eingeplant. Bild: Julia Becker