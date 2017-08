Wehr Wehra-Steg ab Montag gesperrt

Bis zum Beginn der Hallenbadsaison wird die Fußgängerbrücke über die Wehra beim Schwimmbad durch Aluminiumsteg ersetzt

Der marode Wehra-Steg beim Schwimmbad wird in den kommenden Wochen erneuert. Schon am kommenden Montag, 4. September, also noch vor Ende der Freibadsaison, beginnen die Abbrucharbeiten des alten Stegs. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Mit Beginn der Arbeiten muss die Brücke gesperrt werden. Fußgänger und Radfahrer werden deshalb gebeten, den weiter nördlich über die Wehra führenden Hummelsteg (bei der Firma Nilit) zu nutzen. Im Anschluss an den Abbruch des alten Steges werden die Widerlager für die neue Aluminiumbrücke betoniert. Voraussichtlich gegen Ende Oktober kann dann die neue Brücke montiert und in Betrieb genommen werden. Der 25 Jahre alte Steg ist an mehreren Stellen bereits erkennbar verrottet. Der Bauausschuss hatte deshalb drei verschiedene Sanierungsvarianten diskutiert.

Wegen der geringen Lebensdauer und den hohen Unterhaltungskosten schied ein gleichwertiger Ersatz durch einen Holzsteg aus. Stattdessen votierten die Gemeinderäte auf die Empfehlung des Architekten Reiner Wenk für eine Aluminiumbrücke. Sie ist zwar teurer, hat dafür eine Lebensdauer von 80 Jahren. Im Juni hatte der Gemeinderat den Auftrag für eine Aluminiumbrücke für rund 71 000 Euro zugestimmt. Hinzu kommen die Kosten für den abbruch des alten Steges. Der neue Steg wird bereits fertig montiert angeliefert, die Montage soll bis zum Start der Hallenbadsaison im Oktober abgeschlossen werden. Für die gesamte Baumaßnahme stehen im städtischen Haushalt 110 000 Euro bereit.