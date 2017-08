Wehr Wehr will Lücke schließen: Bürgerbus statt Stadttaxi

Ein Bürgerbus soll ab dem 1. Januar 2018 die Lücke schließen, die der Wegfall des Stadttaxis seit dem 30. Juni hinterlassen hat. Die ersten Planungen für diese Alternative laufen.

Wehr – Bürgerbus statt Stadttaxi. Zum 1. Januar 2018 will die Stadt Wehr die Lücke in ihrem Mobilitätsangebot schließen, die durch die Kündigung des Vertrages mit dem Taxiunternehmen von Oleg Ruppel zum 30. Juni entstanden ist. "Ideen gibt es, konkrete Pläne noch nicht", wie Clemens Thoma von der Stadt Wehr erklärt.

„Die Stadt möchte einen Bürgerbus einrichten“, hatte Nicole Herfert, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung Wehr, während der Hauptversammlung des Stadtseniorenrats am Dienstag berichtet. Es seien einige Gespräche notwendig, um dieses Projekt in die Tat umzusetzen, erklärt Clemens Thoma auf Nachfrage. Der Wegfall des Stadttaxis habe eine Lücke gerissen, besonders für ältere Bürger, die das Taxi innerhalb des Stadtgebiets genutzt hatten, um ihre Einkäufe, Arztbesuche und sonstiges zu erledigen. 3,90 Euro kostete Die Fahrt innerhalb des Kerngebiets in den vergangenen sechs Jahren. Ein Preis, der laut Oleg Ruppel nicht mehr zu halten gewesen sei. Unter anderem habe die Einführung des Mindestlohns zu einer Kostensteigerung geführt. Eine Einigung zwischen Stadt und Ruppel, etwa über die Höhe des städtischen Zuschusses, gab es nicht, so wurde der Vertrag gekündigt.

Leidtragende sind vor allem die bisherigen Nutzer des Stadttaxis. Für sie wird es nun schwieriger und teurer, sich innerhalb des Stadtgebiets, oder zwischen Wehr und Öflingen zu bewegen. Der Bürgerbus soll ab dem kommenden Jahr die Lösung bringen. Allerdings stehe die Planung noch ganz am Anfang, betont Thoma. Es werde keine Neuauflage des Stadtbusses werden, der im Jahr 2000 in Zusammenarbeit mit der SBG eingerichtet und nach einem Jahr wegen zu geringer Auslastung wieder eingestellt wurde. Der Stadtbus war damals als Linienbus der SBG im Einsatz, die Stadt schoss 60 000 Euro im Jahr zu.

Beim Bürgerbus ist wohl eher an eine Variante des Modells der Gemeinde Murg gedacht. Dort hat der Arbeitskreis Mobilität der Bürgerbewegung „Murg im Wandel“ einen Fahrdienst mit ehrenamtlichen Helfern ins Leben gerufen. Sie fahren außerhalb des normalen Linienbusangebots vom Bahnhof Murg die verschiedenen Ortsteile an. Wichtig ist dabei, dass der Bürgerbus keine Konkurrenz zur SBG darstellt.

Ein Punkt, der auch für den Bürgerbus in Wehr wesentlich sein dürfte. „Wenn im Kreistag immer wieder deutlich gemacht wird, dass der Preis für das WTV-Ticket nicht steigen darf, ist klar, dass die SBG auch nichts zu verschenken hat“, so Thoma. Damit ist klar, dass die Stadt Gespräche mit der SBG führen wird, wie der Plan eines Bürgerbusses in Wehr umgesetzt werden kann, ohne dabei der SBG das Wasser abzugraben.

Der Begriff Bürgerbus richtet sich wohl auch in Wehr nicht nur an die künftigen Nutzer, sondern auch an jene, die die Idee umsetzen. Ein Busbetrieb von Bürgern für Bürger – so funktioniert es in Murg und auch für Wehr wird dies wohl die einzige machbare Möglichkeit sein, um die Kosten im Rahmen zu halten. In Murg sind derzeit rund 20 ehrenamtliche Fahrer im Einsatz. Nicole Herfert kündigte am Dienstag an, dass die Stadt sich mit verschiedenen Organisationen und Verbänden in Wehr in Verbindung setzen möchte. Dabei wird es wohl auch darum gehen, ob sich in deren Reihen oder Umfeld ehrenamtliche Fahrer finden lassen. Wirklich spruchreif ist beim Thema Bürgerbus noch nichts, das einzige, was bislang feststeht ist, dass der Bürgerbus am 1. Januar 2018 zu seiner ersten Fahrt starten soll.