Wehr Wehr sucht neuen Tourismus-Partner

Bürgermeister Thater sieht Ende der Kooperation mit Todtmoos

Wehr – Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wehr und der Gemeinde Todtmoos in der touristischen Vermarktung ist beendet. Nachdem der Todtmooser Gemeinderat am Donnerstagabend beschlossen hat, aus der Kooperation "Ferienwelt Südschwarzwald" (FWS) auszusteigen und einen Beitritt zur Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) anstrebt, bedeute dies zwangsläufig auch das Ende der Tourismuskooperation zwischen Todtmoos und Wehr, teilte Bürgermeister Michael Thater mit. Dies habe er schon vor einigen Monaten seiner Amtskollegin Janette Fuchs in einem Brief mitgeteilt. Thater bedauerte ausdrücklich den Ausstieg Todtmoos'. "Ich bezweifle, dass Todtmoos damit seine Probleme im Fremdenverkehr löst und dieser Weg in eine gute Zukunft führt", äußert Thater ungewohnt deutliche Kritik an der Entscheidung des Todtmooser Gemeinderats.

Die Stadt Wehr werde sich nun nach einem neuen Partner für die Tourismus-Vermarktung umsehen. "Bad Säckingen als geborene Schwester ist dabei natürlich unser Wunschpartner", so Thater. Als Kurstadt sei Bad Säckingen touristisch zwar anders aufgestellt als Wehr, das gemeinsam mit Todtmoos seit Jahren verstärkt auf Wander- und Mountain-Bike-Tourismus setzt und – unter Federführung des früheren Todtmooser Bürgermeisters Herbert Kifer und dem Wehrer Kulturamtsleiter Reinhard Valenta – mit dem Wehratal-Erlebnispfad und dem Schluchtensteig "zwei Premium-Produkte" mitentwickelt hat. Um diese beiden Tourismus-Magneten ist Thater auch in Zukunft nicht bang: Sie sollen weiter unter dem Dach der Ferienwelt Südschwarzwald (Erlebnispfad) und unter der Schirmherrschaft des Landratsamts (Schluchtensteig) vermarktet werden.

Die Ferienwelt Südschwarzwald sei "ein geniales Konstrukt", gab Thater ein klares Bekenntnis zu der Kooperation ab.

Trotz der Enttäuschung über den Ausstieg Todtmoos' sprach Thater der nördlichen Nachbargemeinde seinen Dank aus. Todtmoos habe innerhalb der Kooperation über viele Jahre die Federführung innegehabt. Einen besonderen Dank richtete er an Herbert Kiefer, der seinerzeit die Initiative zur Kooperation ergriffen habe.

Die Kooperation

Die Tourismuskooperation zwischen Wehr und Todtmoos wurde vor knapp zehn Jahren besiegelt. Wehr war von Anfang an Juniorpartner in der Zusammenarbeit: Rund 10 000 Übernachtungen werden in Wehr pro Jahr gezählt, in Todtmoos sind es dagegen knapp 200 000. Damit ist die Schwarzwaldgemeinde auch die größte Tourismusdestination im Landkreis Waldshut. Gemeinsam waren Todtmoos und Wehr 2012 auch an der Gründung der „Ferienwelt Südschwarzwald“ beteiligt, unter deren Dach sich mittlerweile 15 Gemeinden aus dem Landkreis Waldshut zusammen gefunden haben.