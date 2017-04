Wehr Wehr kippt verkaufsoffenen Sonntag

Servicegemeinschaft Wehr streicht den Sonntagsverkauf im Frühjahr. Stattdessen gibt es ein Frühlingsfest am Samstag vor dem Muttertag.

Statt eines verkaufsoffenen Sonntags am Muttertag wird es am Samstag davor ein großes Frühlingsfest geben. Dies hat die Service-Gemeinschaft Wehr (SGW) entschieden. Mit ihrer Entscheidung nehmen die Händler den Stadträten die Verantwortung ab, per Handzeichen für oder gegen einen verkaufsoffenen Sonntag im Frühjahr zu stimmen. Der verkaufsoffene Sonntag im Herbst werde allerdings stattfinden, berichtet SGW-Chef Peter Hofmeister.

Das Thema war schon immer ein Politikum. Unbedingt notwendig für den Handel, so die Befürworter, familien- und mitarbeiterfeindlich lautet ein Argument der Gegner. Die aktuelle gesetzliche Regelung in Baden-Württemberg sieht vor, dass ein verkaufsoffener Sonntag nur in Verbindung mit einer weiteren Veranstaltung stattfinden darf, die den gewerblichen Anlass überlagert. Das bedeutet für die Kommunen eine Menge Organisation und eventuell auch Kosten. Viele Städte im Land haben ihre ursprünglich geplanten verkaufsoffenen Sonntage für das Frühjahr daher schon abgesagt – auch Bad Säckingen. Auch bei der SGW ist man zu dem Schluss gekommen, dass Aufwand und Ertrag bei der aktuellen Regelung in keinem Verhältnis zueinander stehen. Beteiligen dürften sich nämlich nur Geschäfte, die im direkten Einzugsgebiet zu der übergeordneten Veranstaltung liegen, erklärt Hofmeister. Damit fallen Geschäfte in der Peripherie von Wehr ohnehin schon heraus. Eine Veranstaltung, die auf dem Talschulplatz stattfände, würde bedeuten, dass selbst viele Geschäfte in der Hauptstraße sich nicht am verkaufsoffenen Sonntag beteiligen dürften. „Wir hätten den verkaufsoffenen Sonntag für den 14. Mai anmelden können, hätten aber damit rechnen müssen, dass das Regierungspräsidium innerhalb von vier Wochen sein Veto einlegt, weil wir die engen Vorgaben nicht erfüllen“, macht Stephan Ruthe, Beisitzer der SGW, deutlich, dass das Risiko einer kurzfristigen Absage recht hoch war.

Auch die Bereitschaft der Einzelhändler, einen verkaufsoffenen Sonntag am Muttertag zu veranstalten, sei überschaubar gewesen, so Hofmeister. Im vergangenen Jahr hatte die SGW damit einen Versuch gestartet, bei den Geschäftsinhabern und ihren Mitarbeitern kam dies offenbar nicht so gut an. Statt Sonntag, 14. Mai, nun also Samstag, 13. Mai. Mit einem Frühlingsfest und einem verlängerten Samstagsverkauf bis 18 Uhr wollen die Macher der SGW die Leute nach Wehr locken. Geplant sei dabei auch ein Programm mit Musik, der Präsentation aktueller Automodelle, Helikopterflügen und wohl noch einigem mehr.

„Wir werden unter anderem Helikopterflüge verlosen“, verrät Charlie Frey, der ebenfalls zum Organisationsteam gehört. Wie diese Verlosung aussehen soll, sei noch nicht ganz klar. Aber natürlich müssten die Gewinner vor Ort sein, denn geflogen werden könne nur an diesem Tag. Die Entscheidung für den Samstag ist noch ganz frisch, das Programm daher auch noch nicht ganz fertig geplant. Aber man wolle sich schon einiges einfallen lassen, lautet das Versprechen, das Hofmeister, Ruthe und Frey geben.

Der verkaufsoffene Sonntag im Herbst werde stattfinden, auch darüber sei man sich schon einig. Mit mehreren Foodtrucks werde dann eine übergeordnete Veranstaltung geschaffen, die die gesetzlichen Kriterien erfüllen soll. Wie es mit den verkaufsoffenen Sonntagen in den kommenden Jahren weitergehe, hänge davon ab, welche gesetzlichen Vorgaben eine neue Bundesregierung schaffen werde und auch von der Entwicklung der Wehrer Innenstadt. „Wir können da jetzt noch kein Konzept präsentieren, weil wir noch gar nicht wissen, was auf uns zukommt. Aber wir werden uns an die Gegebenheiten anpassen und auf Veränderungen reagieren“, erklärt Charlie Frey dazu.

Sonntagsverkauf

