Wehr Wehr feiert Verschwisterungsjubiläum allein

Kleiner Festakt zum 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Verschwisterungsvertrages mit dem südfranzösischen Bandol.

Die Hoffnung, dass sich in Bandol in Zukunft wieder Ansprechpartner mit mehr Sinn für die Jumelage finden mögen, hat die rund drei Dutzend geladenen Gäste im Bürgersaal des Alten Schlosses darüber hinweggetröstet, dass die Feier am Samstagabend anlässlich des 50. Jubiläums der Verschwisterung eine höchst einseitige Angelegenheit war: Es war nämlich kein einziger Vertreter aus Bandol gekommen.

"Wir würden lieber in großem Stil auf der Burg Werrach mit Gästen aus Bandol und den anderen Partnerstädten Nettuno und Onex feiern", meinte Bürgermeister Michael Thater – doch kürzlich sei das letzte von mehreren Entschuldigungsschreiben des derzeitigen Bürgermeisters Jean-Paul Joseph eingegangen. Nichtsdestotrotz habe der Gemeinderat Wehr einstimmig beschlossen, einen kleinen Festakt zu organisieren, denn: "Zu wichtig ist uns die Städtepartnerschaft, zu wichtig sind uns die Erfahrungen der vergangenen fünfzig Jahre." Dass es in letzter Zeit still wurde um die Jumelage, erklärte Thater mit den "heftigen kommunalpolitischen Querelen" in der südfranzösischen Stadt.

Als Kontrast dazu beschrieb Thater die Euphorie, welche die Unterzeichnung der Verschwisterungsurkunde am 27. Mai 1967 in den beiden Städten ausgelöst hatte: "Die Menschen wollten nach dem Krieg vor allem Frieden und Freiheit, und so wurde 1963 der Elysée-Vertrag unterzeichnet, der aus Feinden Freunde machte." Der Wehrer Gemeinderat beschloss bald darauf, eine französische Partnerstadt zu suchen. Nachdem François Fabre 1965 zum Bürgermeister gewählt worden war, brachte man die Jumelage schnell unter Dach und Fach, so dass er und sein damaliger Wehrer Amtskollege Eugen Schmidle die Urkunde im Pavillon von Bandol im Rahmen eines großen Festaktes unterzeichneten.

Schulen, Vereine und Betriebe erfüllten die Liaison mit Leben, und es fanden sich zahlreiche Persönlichkeiten, denen die Verschwisterung eine Herzensangelegenheit war. Sie werden alle fünf Jahre mit der Verschwisterungsmedaille geehrt, die in diesem Jahr an Margot Richter, Paul Erhart und eine weitere Person, deren Identität später bekannt gegeben wird, verliehen wurde. Thater listete die Verdienste der Preisträger detailliert auf. Margot Richter pflegt besonders die Beziehungen nach Südfrankreich, während sich Paul Erhart auch für die Verschwisterung mit Nettuno und Onex einsetzt. "Es werden wieder bessere Zeiten kommen, in denen die Partnerschaft intensiver gelebt wird", davon ist der Preisträger überzeugt.

Der Vorsitzende des Freundeskreises der Städtepartnerschaften, Roland Fricker, hielt einen Diavortrag, in dem er wichtige Stationen in der Beziehung zwischen der Industriestadt im Schwarzwald und dem mondänen Badeort an der Côte d'Azur beleuchtete und die Persönlichkeiten sowie Vereine würdigte, die sich um die Jumelage verdient gemacht hatten. "Bandol, die Provence und die Côte d'Azur wurden uns zur zweiten Heimat, und keine nicht verständlichen Querelen werden uns trennen", meinte Fricker.

Die jungen Musiker Elisabeth Baureithel (Gesang) und Dario Rago (Klavier) sorgten für ein sehr ansprechendes Musikprogramm mit klassischen und neueren französischen Chansons sowie Liedern von Konstantin Wecker und Reinhard Mey.