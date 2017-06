Wehr Wehr feiert 925-jähriges Stadtjubiläum

Beim Festakt zum 925-jähriges Stadtjubiläum st0ßen zahlreiche Gäste gemeinsam auf das kleine Jubiläum an. Musikalisch umrahmt vom Bläserquintett der Stadtmusik blicken Bürgermeister Michael Thater und Landrat Martin Kistler auf vergangene Zeiten zurück.

Wehr – Glückwünsche, Musik und einen Parforceritt durch die Wehrer Geschichte gab es am Montag Abend für die zahlreichen Gäste des Festakts zum 925. Stadtjubiläum. Trotz, oder vielleicht gerade wegen der großen Hitze hatte sich zahlreiche Gäste im klimatisierten Bürgersaal eingefunden, um gemeinsam auf das kleine Jubiläum anzustoßen.

Musikalisch umrahmt vom Bläserquintett der Stadtmusik blickten Bürgermeister Michael Thater und Landrat Martin Kistler auf vergangen Zeiten zurück und würdigten in ihren Ansprachen die lange und durchaus überregional bedeutsame Geschichte der Stadt Wehr. Mit "einem repräsentativen Kreis der Bevölkerung", so der Bürgermeister, darunter dem Gemeinderat im beschlussfähigen Umfang, wolle man dieses kleine Jubiläum begehen. Das man nicht mit dem geplant Festspiel auf der Burg Wehrach feiern könne, sei überaus bedauerlich. Leider habe man die Aufführung aber aus personellen Gründen absagen müssen.

"Ein kleines Jubiläum, aber trotzdem ein großer und stolzer Festtag", schloss sich Landrat Kistler seinem Vorredner zur Bedeutung des Jubeljahres an. Nur wenige Gemeinden können auf eine derart lange verbürgte Geschichte zurückblicken. "Ein Jubiläum ist auch immer ein Orientierungspunkt im Fluss der Zeit", so Kistler. Man könne einen stolzen Blick auf das Erreichte werfen, "gerade in dieser so fortschrittlichen und dynamischen Kleinstast, die in vieler Hinsicht in die Region ausstrahlt", so der Landrat. Mit eben jenem Stolz begrüßte der Bürgermeister dann auch als Ehrengäste Fridolin Freiherr von Schönau-Wehr mit seiner Frau Miriam, die erst im Mai ihre kirchliche Trauung in Wehr gefeiert hatten.

Als weiterer Gast freute sich David Wälchi, Vorsitzender der Fricktalisch-Badischen Vereinigung für Heimatkunde (FBVH), am Festakt teilnehmen zu können. Es folgte der Festvortrag von Thomas Zotz: Der Professor für mittelalterliche Geschichte und Landesgeschichte an der Universität Freiburg referierte zum Thema "925 Jahre Ersterwähnung Wehr – Facetten eines geschichtsträchtigen Ortes am Hochrhein". Von der ersten urkundlichen Erwähnung am 29. Februar 1092 bis hin in die Neuzeit gab der Historiker einen fachkundigen wie detailreichen Einblick in die Hintergründe der geschichtlich so rührigen Stadt Wehr", so Zotz. Abgerundet wurde sein Vortrag mit einem umfassenden Einblick in die damaligen politischen Verflechtungen und deren geschichtlicher Einordnung, so dass im Nachhinein sicher keine Frage zur Stadtgeschichte mehr offen blieb.