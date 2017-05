Wehr Wehr feiert 50 Jahre Partnerschaft mit Bandol

Es ist eine Partnerschaft mit Hindernissen: Aufgrund der schwierigen politischen Lage in der Mittelmeergemeinde ist die Jumelage seitens der Franzosen etwas eingeschlafen. Trotzdem möchte Wehr am Samstag eine kleine Feier veranstalten und das Bandoler Weinfest im Dezember besuchen.

Wehr – Viel Engagement von Wehrer Seite und kommunalpolitische Streitereien in Bandol – so sieht die Bilanz der Städtepartnerschaft im Jubiläumsjahr aus. Doch Freundeskreis und Stadtverwaltung lassen sich davon nicht entmutigen: Neben einer kleinen Feier zum Jubiläum am kommenden Samstag, 27. Mai, um 18 Uhr im Bürgersaal plant der Gemeinderat im Dezember zum Bandoler Weinfest zu reisen.

„In jeder Beziehung gibt es Mal gute und mal weniger gute Zeiten“, so Bürgermeister Thater zur Städtepartnerschaft. Doch seit der letzten Kommunalwahl in Bandol vor zwei Jahren ist diese Freundschaft von französischer Seite leider etwas eingeschlafen. Die politische Lage vor Ort sei immer noch kompliziert, erklärt Thater hierzu: drei konservative Listen blockieren sich gegenseitig, zwischendurch musste der Gemeinderat sogar durch die Präfektur aufgelöst werden. Doch auch die Neuwahl brachte keine Klärung, der Haushalt liege auf Eis. „Alle Extraausgaben wie offizielle Besuche in Wehr oder der beliebte Schüleraustausch mussten leider vorerst eingestellt werden,“ bedauert Thater.

Daher würde entgegen der bisherigen Tradition auch keine offizielle Abordnung aus Bandol zum Jubiläum am 27. Mai anreisen, so Thater am Dienstagabend im Gemeinderat. Dies habe er auch im September mit dem Bandoler Bürgermeister Jean Paul Joseph besprochen. Doch wolle man das Jubiläum trotzdem nicht einfach verstreichen lassen. Darum wird am nun zusammen mit geladenen Gästen und alten Freunden aus Bandol im kleinen Kreis auf die Freundschaft angestoßen.

Als klares Zeichen des Gemeinderats werde man im Dezember zum Weinfest nach Bandol reisen. „Wir wollen den Bandolais zeigen, dass wir uns verbunden fühlen, auch in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts“, so Thater. Ob die Freundschaft bald wieder von beiden Seiten mit mehr Leben gefüllt wird, ist unklar. Zur Zeit gebe es in Frankreich weder einen offiziellen Ansprechpartner noch einen Freundeskreis wie in Wehr, bedauerte Thater. Aber es gebe erste Bemühungen, den beliebten Jungendaustausch wieder auf den Weg zu bringen. „Wir hatten 45 hervorragende Jahre und uns liegt viel an der Partnerschaft. Es liegt jetzt auch an Bandol, wie es mit der Freundschaft weitergeht.“

Die Städtepartnerschaft

Am 27. Mai 1967 unterzeichneten die Bürgermeister François Fabre und Eugen Schmidle die Verschwisterungsurkunde der beiden Städte in Bandol. Vorausgegangen waren zwei Jahre "Brautwerbung" mit gegenseitigen Besuchen. Zur Unterzeichnung der Urkunde reiste auch die Stadtmusik Wehr und der Automobilclub Wehratal nach Bandol. Die südfranzösische Stadt liegt an der Mittelmeerküste zwischen Marseille und Toulon. Die Gemeinde mit knapp 8000 Einwohnern gibt auch einem weltbekannten Weinanbaugebiet ihren Namen, auch wenn im Ort Bandol selbst kein einziges Weingut liegt.