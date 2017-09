Wehr Wehr auf gutem Weg zur Fair-Trade-Stadt

Im Engagement für eine gerechtere Welt: Wehr soll zur Fair-Trade-Stadt werden – die Stadtverwaltung gibt für dieses Vorhaben Rückenwind. Der Weltladen will die offizielle Zertifizierung nun rasch durchsetzen – möglichst noch in diesem Jahr.

Wehr soll offiziell Fair-Trade-Town werden: Der Weltladen, seit fast zehn Jahren eine lokale Institution, will noch in diesem Jahr die Zertifizierung auf den Weg bringen. Rückenwind gibt es dabei bereits von Stadtverwaltung und Bürgermeister. Als erster großer Schritt soll die Gemeinderäte im Herbst über die Anmeldung entscheiden.

Bereits im April stand die Idee der Zertifizierung als Fair-Trade-Town auf der Tagesordnung des Trägervereins "Eine Welt" in Wehr. Nach ersten Vorgesprächen mit Beteiligung des städtischen Umweltbeauftragten Clemens Thoma soll die Zertifizierung nun voran gebracht werden. Damit stößt der Verein zumindest schon beim Bürgermeister auf offene Ohren: "Nach Murg haben wir als zweite Gemeinde am Hochrhein einen Weltladen bekommen und im Rathaus wird zum Beispiel schon lange fairer Kaffee an Mitarbeiter und Besucher ausgeschenkt", so Bürgermeister Michael Thater und erklärt weiter: "Das Wehr nun Fair-Trade-Town werden soll, ist ein logischer Schritt, der gerne schon vor Jahren hätte geschehen dürfen."

Die Initiative müsse aber vom Weltladen selbst ausgehen, als Stadt werde man die Bemühungen natürlich unterstützen. "Fairtrade ist viel mehr als nur der Verkauf im Weltladen," erklärt der Vorsitzende des Trägervereins Florian Eckert. "Zu den drei Säulen des Weltladens gehören auch politische Engagement und Bildungsarbeit". Mit der Kampagne von Fairtrade Deutschland wolle man diese drei Ziele weiter voranbringen.

Für die Zertifizierung sind fünf Kriterien zu erfüllen, Schwerpunkt ist die Vernetzung in der gesamten Stadt. "Dabei nicht nur das Minimum für die Zertifizierung erreichen, sondern das Projekt auf breite Füße stellen", so Eckert zu den ambitionierten Zielen des Fördervereins. Schließlich sei die Zertifizierung ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, so auch Clemens Thoma. Ein festes Ziel für den Titel gebe es noch nicht, so Eckert, aber das runde Jubiläum des Weltladens im nächsten Jahr wäre ein schöner Rahmen.

Was braucht es, um Fair-Trade-Town zu werden?

Der Ratsbeschluss: Der Startschuss für die Bewerbung als Fair-Trade-Town muss ganz offiziell vom Gemeinderat kommen. Zudem sollen bei allen öffentlichen Sitzungen sowie im Büro des Bürgermeisters zwei fair gehandelte Produkte angeboten werden.

Die Steuerungsgruppe: Die Aktivitäten auf dem Weg zur Fair-Trade-Town sollen hier gebündelt werden, erklärt Florian Eckert. Gemäß der Vorgabe muss diese Gruppe aus mindestens drei Personen aus Gesellschaft, Politik und Verwaltung sowie Wirtschaft bestehen. Neben Clemens Thoma als Vertreter der Stadt und den Mitarbeitern des Weltladen aus dem Bereich Wirtschaft könnten dies auch Vertreter von Schulen, Vereinen oder kirchlichen Einrichtungen sein, so Eckert weiter. "Wir wünschen uns engagierten Multiplikatoren aus allen Bereichen der Gesellschaft", fast Karl-Wilhelm Frommeyer zusammen.

Fairtrade-Produkte im Sortiment: Mindestens zwei Produkte aus fairem Handel in vier Wehrer Geschäften sowie zwei Cafés und Restaurants müssen angeboten werden. Der Einzelhandel vor Ort erfülle dieses Kriterium bereits, freut sich Florian Eckert, mit der Gastronomie sei man im Gespräch. Um für die Produkte zu bewerben sind zukünftig auch entsprechende Aufkleber für die Schaufenster erhältlich.

Zivilgesellschaft: Produkte aus fairem Handel sollen zukünftig auch in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und Kirchen verwendet werden. "Gemäß der Vorgaben sollte mindestens eine Schule, eine Kirchen gemeinde und ein Verein regelmäßig Fairtrade Produkte anbieten", erläutert Florian Eckert. Darüber hinaus sieht dieses Kriterien Informationsaktionen zum Thema Fairtrade vor. Hier habe man mit Schulklassen bereits sehr gute Erfahrungen gemacht, berichtet Karl-Wilhelm Frommeyer.

Medien: Um über die Aktivitäten der Steuerungsgruppe und den Fortschritt auf dem Weg zur Zertifizierung zu informieren, sollte zuletzt mindestens vier Artikel in lokalen Medien über die Ereignisse vor Ort berichten, so Eckert zum letzten Kriterium.

Mitstreiter für die Steuerungsgruppe können über info@weltladen-wehr.de mit Florian Eckert Kontakt aufnehmen. Hier sind auch Aufkleber für Gastronomie und Einzelhandel sowie Infomaterialien erhältlich.