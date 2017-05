Wehr Wehr: Windpark hängt am seidenen Faden

Wehr: Windpark hängt am seidenen Faden

EnBW-Projekt auf dem Glaserkopf steht unter erheblichem Zeitdruck. Baustelle zieht sich quer durch das Stadtgebiet

Wehr/Hasel – Die Vorbereitungen zum Bau des Windparks Hasel laufen auf Hochtouren – und doch hängt die Realisierung des Projekts auf dem Glaserkopf noch am seidenen Faden. Denn noch fehlt die Erlaubnis für einen Teil der notwendigen Transporte zu den drei verbliebenen Standorten. Die Zeit drängt – denn schon in wenigen Wochen sollen die Schwaertransporte mit den Rotorenblättern und den Mastteilen angeliefert und zügig auf den Glaserkopf gebracht werden. Bis dahin müssen die Fundamente entsprechend vorbereitet sein – doch gibt es noch einige Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Nachdem die Stadt Schopfheim die Nutzung eines 170 Meter langen Forstweges nach der Hohlen Eiche für Transporte zu den Windpark-Baustellen auf dem Glaserkopf untersagt hat, hatte die EnBW als Bauherr einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Freiburg gestellt. Über diesen Antrag werde voraussichtlich in der kommenden Woche entschieden, so Klaus Döll, Pressesprecher des Gerichts. Ziel des EnBW-Antrags ist der Erlass einer einstweiligen Anordnung, dass die Stadt die Nutzung des Forstwegs gewährt.

Sollte das Gericht die einstweilige Anordnung ablehnen, bliebe für die EnBW noch eine kuriosen Alternative: Etwas abseits des "verbotenen Wegs" müsste ein neuer Schotterweg angelegt werden. Dieser läge dann nicht auf städtischem Grund, sondern auf dem Gelände des Staatsforsts. Schopfheim könnte sich nicht mehr gegen die Transporte wehren, allerdings müsste dieses Vorgehen vom Landratsamt Lörrach genehmigt werden. "Dass dies notwendig werden könnte, hat in der Behörde keine Begeisterung ausgelöst", so EnBW-Pressesprecher Ulrich Stark.

Allerdings steht das Energieunternehmen unter erheblichem Zeitdruck und plant deshalb mehrere Szenarien, um möglichst schnell mit dem Bau der drei Windkraftanlagen beginnen zu können. Die Beton- und Schotter-Transporte über Wehrer Gemarkung zu transportieren, wie EnBW ursprünglich geplante hatte, sei allerdings keine Alternative, so der Pressesprecher.

"Bis zum 30. September müssen die Windräder ans Netz angeschlossen sein", erklärt Ulrich Stark. Ansonsten sinke die im Erneuerbare-Energien-Gesetz festgeschriebene Vergütung für die kommenden 20 Jahre. "Da geht es um einen siebenstelligen Betrag", so Ulrich Stark. Die jetztige Verzögerung durch den Widerstand aus Schopfheim sei daher "richtig ärgerlich".

Unter großem Zeitruck stehen daher die Bauarbeiter, die derzeit für den Netzanschluss vorbereiten und die Starkstromkabel durch das Wehrer Stadtgebiet verlegen. Von der Zelg führt die Stromtrasse unterirdisch über den Stadionweg, die Breitmattstraße, die Austraße und Öflinger Straße bis zum Umspannwerk im Finsterbach. "In vier Wochen soll alles fertig sein. Eigentlich ist es eine Arbeit für mehrere Monate", so einer der Bauarbeiter zu dem ehrgeizigen Zeitplan. Nach der ersten Woche sind die Bauarbeiter erst am Ende des Stadionwegs angelangt, noch rund 1000 Meter liegen vor ihnen.

Auch am Wolfrist werden in diesen Tagen die Arbeiten an den Waldwegen beginnen. Zum einen müssen auch hier die Erdkabel verlegt werden, zum anderen werden die Wege verbreitert, um die 60 Meter langen Rotorblätter und andere lange Mastteile auf selbstfahrenden Spezialtransportern vom ehemaligen Festplatz zu den Standorten auf den Glaserkopf zu transportieren. Diese Schwertransporte hatte EnBW für Ende Juni vorgesehen. Ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, ist derzeit noch nicht absehbar.

Solange nicht klar ist, ob der 30. September als Fertigstellung für den Windpark eingehalten werden kann, öffnet EnBW noch nicht das Zeifenster für das Bürgerbeteiligungsmodell, mit dem private Investoren aus den betroffenen Standortgemeinden angelockt werden sollen. Denn je nach Höhe der zu erwartenden Vergütung verändert sich auch die Rendite für die Investoren.