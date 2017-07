Wehr Wehr: Sparschweine kommen zurück

Freundeskreis Granja El Ceibo sammelt am 8. Juli die Spenden für das Behindertenprojekt in Argentinien ein. Neue Interessenten dürfen leere Schweinchen abholen

Wehr – Überflüssiges Kleingeld für einen guten Zweck sammelt der Freundeskreis „Granja El Ceibo“ seit einem Jahr. Bei dieser Aktion geht es darum, die für viele lästigen Centmünzen zu sparen und diese dann den behinderten Menschen in Argentinien zukommen zu lassen.

Die vor einem Jahr ausgegebenen Sparschweinchen werden am Samstag, 8. Juli, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr auf dem Talschulplatz wieder zurück genommen. Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, kann sich an die unten angegebenen Kontaktpersonen wenden. Neue Interessenten an der Aktion können leere Schweinchen zum Sparen erhalten. Neben der Rücknahme und Ausgabe der Sparschweinchen wird der Freundeskreis an diesem Samstag einen Kuchenverkauf organisieren, dessen Erlös natürlich ebenfalls für die Granja bestimmt ist.

Hans-Gerd Wiesner schreibt in seinem jüngsten Bericht: „Auf der Granja leben jetzt 18 Jungen im Heim, dazu kommen acht bis zehn Externe. Das bedeutet, diese Kinder kommen am Morgen, frühstücken bei uns und nehmen an allen Aktivitäten teil. So helfen sie beim Unterhalt der Plazza, arbeiten in der Schreinerei, erhalten Therapie mit Musik und Theater. Sie bekommen natürlich auch das Mittagessen hier, sie werden gebadet, die Kleider werden aus hygienischen Gründen hier gewaschen. Etwa um 18 Uhr gehen sie wieder nach Hause, entweder mit dem öffentlichen Bus oder mit einem Spezialbus der Stadt für Behinderte. Die Warteschlange für Neuaufnahmen wird immer größer. Es vergeht keine Woche ohne dass das Sozialministerium anfragt, ob wir nicht doch einen freien Platz hätten, aber unsere Kapazitäten sind begrenzt.“

Weitere Informationen erteilen gerne Barbara Schanz (Telefon 07762/80 55 96) oder Richard Blatter (Telefon 07762/10 00). Informationen über das Heim und den Freundeskreis gibt es auch unter www.granja.de