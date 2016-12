Wehr Wehr: Großer Neujahrsempfang mit Fotoreportage

Eintauchen in die Welt des Eises: Bergsteiger Robert Jasper präsentiert eine spannende Fotoreportage über seine jüngste Feuerland-Expedition

Wehr – Der traditionelle Neujahrsempfang bietet auch im Jahr 2017 wieder einen echten Höhepunkt mit einer Fotoschau des international bekannten Bergsteigers Robert Jasper zum Thema „Feuerland – Bergsteigen am Ende der Welt!" Abenteuer entstehen meist durch außergewöhnliche Ideen. Unter diesem Motto stand auch die Expedition zum Monte Sarmiento in Feuerland, am „Ende der Welt“. Robert Jasper und sein Team segelten bei orkanartigen Stürmen auf den Spuren Magellans, dem berühmten Seefahrer des 16. Jahrhunderts, nach dem auch die wagemutige Durchschiffung (Magellanstrasse) zwischen Kap Hoorn und dem Feuerländischen Festland benannt ist.

Zusammen mit seinem Kletterpartner Jörn Heller, dem Bergfotografen Ralf Gantzhorn und dem Skipper Micki Fischer brach Jasper mit seinem 16 Meter langen Segelboot "Tari II" zur gewaltige Eispyramide des Monte Sarmiento auf. Jasper berichtet von rauer See, starkem Gegenwind und Meeresströmungen, die schwer zu schaffen machten. „Haushohe Wellen aus dem Atlantik zeigten uns einen Hauch von dem, was bei Sturm hier los ist“. Nach elftägiger Seefahrt und 260 Seemeilen (etwa 500 Kilometer) erreichten die Abenteurer die kleine Bucht Bahia Escandallot, wo das Boot in der Nähe des Monte Sarmiento vor Anker ging. Drei Versuche brachten keinen Erfolg. Bei zweifelhaftem Wetter brachen sie zu ihrem vierten Besteigungsversuch auf. Durch kalten Regenwald und Moor ging es mühsam zum Beginn der Gletscher. Sturm und „White out“ hielt sie in einer Schneehöhle gefangen. Haltloser Anraumschnee und die Kälte machten schwer zu schaffen. Nach langer und komplizierter Kletterei erreichten Jasper, Heller und Gantzhorn dann doch den Gipfel des Monte Sarmiento.

Zum Gedenken an den großen Entdecker wurde die Route „Die Odyssee Magellans“ getauft. Nach einer weiteren Woche auf See erreichte Jasper und sein Expeditionsteam wohlbehalten und glücklich den Hafen von Punta Arenas in Chile.

Für die musikalische Umrahmung des Neujahrsempfanges sorgt ein Blechbläser-Ensemble der Stadtmusik Wehr. Begrüßt werden die Gäste von Bürgermeister Michael Thater sowie Peter Hofmeister, dem Vorsitzenden der Service Gemeinschaft. Beide geben auch einen Rückblick über die Jahr 2016 sowie eine Vorschau der 2017 anstehenden Aufgaben.

7. Januar um 19.30 Uhr in der Stadthalle Wehr.