Wehr Wehr: Freundschaften sollen leben

Zum 50-Jährigen der Verschwisterung mit der südfranzösischen Stadt Bandol veranstaltet Wehr einen Empfang. Ursula Link und Jutta Fricker neu im Vorstand des Freundeskreises Städtepartnerschaften

Wehr (mig) Obwohl die Städtepartnerschaft zwischen Bandol und Wehr auf offizieller Ebene ausgerechnet im Jubiläumsjahr, 50 Jahre nach der Verschwisterung, quasi ruht, wird der Freundeskreis der Städtepartnerschaften die zwischenmenschlichen Kontakte pflegen. Dies erklärte der Vorsitzende Roland Fricker am Rande der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwochabend.

Grund für die Sitzung war eine Überarbeitung der Satzung. "Inhaltlich ändert sich nichts, wir verfolgen die gleichen Ziele und Anliegen wie bisher", erklärte Fricker. Aber da die Satzung mehr als zehn Jahre alt war und sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert hatten, war eine Anpassung erforderlich – nicht zuletzt, damit der Verein den Status der Gemeinnützigkeit behält, so dass Spenden steuerlich geltend gemacht werden können. Von den 31 Anwesenden hießen 30 den mit dem Finanzamt und dem Registergericht abgestimmten Entwurf gut, einer enthielt sich. Außerdem stand die Nachwahl von zwei Beisitzern auf der Tagesordnung. Ursula Link und Jutta Fricker wurden einstimmig auf zwei Jahre gewählt, so dass der Vorstand nun wieder über vier Beiräte verfügt.

Auf die schwierige kommunalpolitische Situation in Bandol ging man in der Versammlung nicht ein. Auch wenn keine offizielle Delegation aus der südfranzösischen Stadt kommen wird, veranstaltet die Stadt Wehr am Samstag, 27. Mai, anlässlich des 50-Jährigen der Verschwisterung einen kleinen Empfang, an dem auch Mitglieder des Freundeskreises teilnehmen werden.

Ebenso wird der Freundeskreis von Samstag, 23. September, bis Freitag, 29. September, mit 32 Personen (darunter sieben Nicht-Mitglieder) nach Bandol reisen. "Wir tun dies ohne jedes kommunalpolitische Interesse, einen Empfang wird es daher nicht geben", wie Fricker betonte. Wohnen werden die Wehrer in einem Hotel, mit dem sie bereits gute Erfahrungen gemacht hatten. Die genauen Reiseziele in der Provence und an der Côte d'Azur werden Jutta und Roland Fricker bei einer Fahrt im August noch auswählen, doch einige Stationen stehen bereits fest wie die Insel Porquerolles oder der zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählende Ort Moustiers-Sainte-Marie, der sich an eine steil aufragende Felswand schmiegt und durch die Herstellung von Fayencen bekannt ist. Die Gruppe wird auch Freunde und Bekannte treffen. "Denn angesichts der aktuellen Schwierigkeiten ist es umso wichtiger, die über viele Jahre hinweg aufgebauten Kontakte aufrechtzuerhalten oder sogar noch zu verstärken", sagte Fricker.

Beim "Sommer in Wehr" wird der Freundeskreis seinen Stand in Richtung Schulplatz verschieben und ein Zelt mit Theke und Sitzgelegenheiten aufstellen, wo er den Gästen Rosé, Rotwein und Crémant ausschenken wird.

Zum Verein

Der Freundeskreis der Städtepartnerschaften Wehr wurde im Mai 2005 gegründet und zählt derzeit 109 Mitglieder. Der Vorsitzende ist Roland Fricker, Kontakt: 07762/88 66.