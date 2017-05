Wehr Wehr: Erfassung der städtischen Vermögenswerte läuft

Die Maßnahme ist notwendig im Rahmen der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht.

Wehr – Über den aktuellen Stand der Umsetzung des neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) informierte die Stadtverwaltung den Gemeinderat am vergangene Dienstagabend. Aktuell laufe die Erfassung und Bewertung des städtischen Sachvermögens, wie Rechnungsamtsmitarbeiterin Marianne Hirz mitteilte, hierzu fanden bereits entsprechende Straßenbefahrungen statt.

Bereits im Sommer 2016 hat der Gemeinderat der Einführung des NKHR zum 1. Januar 2019 zugestimmt. Koordiniert werde die Umstellung durch die neue Mitarbeiterin Marianne Hirz, so Thater, die hierfür auch an entsprechenden Weiterbildungen teilnehme. Im Rahmen der Umstellung müsse die Stadt eine Eröffnungsbilanz als Ausgangsbasis für kommende Jahresabschlüsse erstellen, so Thater. Hierfür müssen nun die städtischen Grundstücke, Gebäude und das Infrastrukturvermögen erfasst und bewertet werden. Im nächsten Schritt werden die gewonnenen Informationen in ein neues EDV-System eingepflegt, das Auswahlverfahren für einen entsprechenden Anbieter hierfür laufe bereits.

Die Einführung der NKHR wurde vom Landtag im April 2009 beschlossen. Bisher nutzten die Kommunen die kameralistische Buchführung, eine auszahlungsorientierte Darstellungsform. Die NKHR, auch kommunale Doppik genannt, berücksichtigt unter anderem Abschreibungen der Stadt, wie zum Beispiel die Neuanschaffung eines Aufzugs für die Bürgerstiftung, erläuterte Marianne Hirz die Vorteile des neuen Haushaltsrechts.