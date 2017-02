Wehr Wehr: Auto fährt in Warnbaken

Fahrzeugführer will Fußgänger ausweichen und fährt auf Warntafel auf. Polizei sucht Zeugen.

Weil er einem Fußgänger ausweichen wollte, fuhr in Wehr ein Mann mit seinem Fahrzeug auf eine Warntafel. Am frühen Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr fuhr der Autofahrer auf der Wehratalstraße und wollte im Bereich der Hadwigstraße einem Verkehrszeichen ausweichen. Dazu musste er auf die Gegenfahrbahn. In diesem Moment sprang ein Fußgänger, welcher ihm auf dem Gehweg entgegenkam plötzlich auf die Fahrbahn. Um eine Kollision mit dem Mann zu vermeiden, steuerte der Autofahrer sofort nach rechts und prallte deshalb gegen die Warntafeln. An seinem Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von 3000 Euro. Der unbekannte Fußgänger lief davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Fremde hatte eine dunkle Hautfarbe und eine kräftige Statur. Er trug eine gelbe Mütze, dunkelblaue Hose und eine schwarze Jacke. Hinweise zu dem Geschehen erbittet die Polizei in Bad Säckingen unter 07761/934-0.