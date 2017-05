Wehr Wechsel in der Wehrer Stadtverwaltung

Yasemin Krause übernimmt ab sofort die Leitung des Hauptamtes. Der bisheriger Leiter Bernd Oßwald bleibt aber Stellvertreter.

Wehr – Die bisherige Personalleiterin Yasemin Krause übernimmt ab sofort die Leitung des Hauptamts, wie Bürgermeister Michael Thater am Dienstag im Gemeinderat mitteilte. Hauptamtsleiter Bernd Oßwald tritt als Personalleiter in die zweite Reihe zurück, bleibt aber stellvertretender Hauptamtsleiter.

Der einvernehmliche Wechsel zum 15. Mai fand auf „persönlichen Wunsch“ des bisherigen Hauptamtsleiter Bernd Oßwald statt, so der Bürgermeister. „Sie haben im Mai 2013 die Position in einer der schwierigsten Zeiten in Wehr übernommen, dafür ist ihnen die gesamte Gemeinde dankbar“, so Thater über seinen langjährigen Mitarbeiter. Vor seinem Wechsel ins Hauptamt war der 38-jährige bereits Ordnungsamtsleiter gewesen, davor Sachbearbeiter für die Bereiche Personal, Kindergärten und Schulen in der Stadtverwaltung. Mit Yasemin Krause habe man eine sehr gute Nachfolgerin gefunden, ein „Glücksfall“, so auch Bernd Oßwald. Yasemin Krause wechselte 2014 von der Personalabteilung der Stadt Lörrach nach Wehr und ist seitdem für hier Personalangelegenheiten zuständig gewesen. Zusätzlich qualifiziert sich die 29-Jährige gerade ein Masterstudium in Kehl weiter. „Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und die weitere Zusammenarbeit“, so Krause über ihre neue Position, die sie bereits seit drei Jkahren stellvertretend innehatte. Neben Rechnungsamtsleiter Erich Götz, Kultur- und Verkehrsamtsleiter Reinhard Valenta, Stadtbauamtsleiter Thomas Götz und Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz ist Krause die einzige Frau unter den Wehrer Amtsleitern.