Wehr Wechsel im Gemeinderat Wehr: Angelika Buchmann-Flaitz rückt für Gerhard Reichert nach

Angelika Buchmann-Flaitz übernimmt den Gemeinderatssitz und die Ausschussposten von Gerhard Reichert (SPD), der sein Mandat abgibt.

Bereits im November hatte Stadtrat Gerhard Reichert (SPD) seine Rücktritt aus dem Gemeinderat erklärt. Am Dienstagabend stimmte der Gemeinderat dem Antrag nach der Prüfung zu. Den freien Platz nimmt Angelika Buchmann-Flaitz ein, welche anschließend als neue Stadträtin verpflichtet wurde.

Als Grund für seinen Rückzug hatte Reichert gesundheitliche Gründe angeführt, die er durch ein amtsärztliches Gutachten hat dokumentieren lassen. Über dieses habe der Gemeinderat unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und festgestellt, dass eine nachhaltige und anhaltende Erkrankung Reicherts einen hinreichenden Grund für sein Ausscheiden darstelle, so Bürgermeister Thater. Eine besondere Freude sei es, so Thater, dass mit der Verpflichtung der neuen Stadträtin nun Angelika Buchmann-Flaitz nun insgesamt sechs Frauen im Gemeinderat sitzen und so ein Frauenanteil von fast 30 Prozent erreicht werde.

Die 57-jährige Lehrerin aus Wehr erhielt bei der jüngsten Gemeinderatswahl 2014 insgesamt 969 Stimmen. Die Verpflichtung erfolgte einstimmig, ebenso wie die Neubesetzung der bisher von Reichert besetzten Plätze in den verschiedenen Ausschüssen und Kommissionen des Gemeinderats. Angelika Buchmann-Flaitz übernimmt somit einen Platz im Bau- und Umweltausschuss, im Verwaltungs- und Finanzausschuss sowie in der Verbandsversammlung Zweckverband Kläranlage. Sie ist außerdem stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss und im Ausschuss für Kultur und Tourismus.