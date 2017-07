Wehr Wächst und gedeiht: Kulturkooperation zwischen Schopfheim und Wehr

Der gemeinsame Kulturausschuss der Kulturkooperation Schopfheim-Wehr zeigt sich insgesamt zufrieden.

Wehr – Im Rückblick auf die vergangene Saison zeigte sich der gemeinsame Kulturausschuss der Kulturkooperation Schopfheim-Wehr insgesamt zufrieden. Vor allem durch die Reduzierung auf fünf Theaterstücke konnten die Zuschüsse auf rund 20 000 Euro gesenkt werden. Für die kommende Saison ist unter anderem die Ausdehnung der Kooperation auf Bad Säckingen mit einem gemeinsamen Blues-Konzertwochenende geplant.

Nachdem das diesjährigen Bluesfestival in Schopfheim zum Jubiläum der vier Städtepartnerschaften so gut angekommen sei, habe man sich zu einer Erweiterung der Kooperation entschlossen, so der Schopfheimer Bürgermeister Christof Nitz: Zusammen mit Bad Säckingen soll es nun ab dem nächsten Jahr ein gemeinsames Bluesfestival „mit der Champions League des Blues“ in allen drei Städten geben. „Ausgelegt ist die Idee auf drei Jahre. Dann schauen wir, wie das Pflänzchen weiter wächst“, freute sich Bürgermeister Michael Thater.

Zufrieden zeigten sich die Bürgermeister auch mit der Bilanz der letzten Spielzeit. So habe man mit der Reduzierung auf fünf Theaterstücke die Subvention pro Zuschauer halbieren können. „Wir haben offensichtlich die richtige Entscheidung getroffen“, stellte auch die Schopfheimer Kulturamtsleiterin Susanne Häußer-Ühlin im gemeinsamen Rückblick fest. Dass die Zahl der Theaterabos trotzdem gesunken sei, habe vor allem mit dem Alter der Abonnenten zu tun, so Häußer-Ühlin. Darum habe man sich für den Einsatz von Funkmikrofonen in der kommenden Saison entschlossen. Sehr zufrieden sei man mit den verschiedenen Ausstellungen gewesen, so der Wehrer Kulturamtsleiter Reinhard Valenta.

Die Jubiläumsausstellung der Fotofreunde habe sogar verlängert werden müssen. Auch die Lesungen in der Mediathek lockten bis zu 105 Besucher pro Abend an. Verluste haben man allerdings auch in diesem Jahr wieder mit den Kleinkunstveranstaltungen gemacht, so Valenta weiter. Neben den geringer als erwartet ausgefallenen Besucherzahlen würden außerdem durch das Bereitstellen der Licht- und Tontechnik im Storchehus weitere Kosten entstehen.

„Künftig ist es darum angedacht, in die Kulturscheune umzuziehen. Kurzfristig ist das aber nicht möglich“, erläutere Bürgermeister Thater. Das Publikum sei an einen etablierten Raum gewöhnt, dass ein Wechsel würde Zuschauer kosten würde. Zu einigen kritische Stimmen seitens der Stadträten zu den weiterhin notwendigen Subventionen wiesen die beiden Bürgermeister auf die seit Beginn der Kooperation deutlich gesunkenen Gesamtkosten hin. Habe man damals noch insgesamt 100 000 Euro zuschießen müssen, konnte man die Unterstützung des Kulturprogramms jetzt auf 20 000 Euro reduzieren. „Unser Ziel ist es nicht Geld zu verdienen, sondern das kulturelle Angebot zu fördern“, so Thater.