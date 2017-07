wehr Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte und 16000 Euro Schaden bei Unfall in Wehr

Aufgrund der Missachtung der Vorfahrt hat es in der Schopfheimer Straße in Wehr einen schweren Unfall gegeben. Nicht nur entstand dabei erheblicher Sachschaden. Es wurden auch zwei Menschen verletzt

Missachtung der Vorfahrt führte am Mittwochvormittag in der Schopfheimer Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Laut Polizei bog ein 79 Jahre alter Autofahrer um 11.45 Uhr von der Talstraße in die Schopfheimer Straße ein und nahm einem Renault-Fahrer die Vorfahrt. Es folgte eine heftige Kollision, bei der beide Fahrer verletzt wurden. Sie wurden von einem Notarzt und dem Rettungsdienst versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden an den Autos wird auf etwa 16000 Euro geschätzt. Sie waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war die Feuerwehr Wehr im Einsatz.