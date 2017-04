Wehr Von der Schulbank nach Afrika

Lea Lüber leistet in ihren Freiwilligen Sozialen Jahr HIV-Aufklärung in Ghana.

Heraus aus der heimatlichen Komfortzone und hinaus in das bunte und so andersartige Treiben Afrikas – so lassen sich die Zukunftspläne der jungen Wehrerin Lea Lüber beschreiben. Die Abiturienten reist im kommenden September für ein freiwilliges soziales Jahr, kurz FSJ genannt, nach Ghana. In Cape Coast, einer Stadt im Süden des Landes, wird sie sich in einem Waisenhaus engagieren und in der HIV-Aufklärung von Grundschulkindern tätig sein. Dabei ist es nicht nur die fremde Kultur des westafrikanischen Landes, was Lea in die Ferne lockt, sondern im Wesentlichen auch die soziale Unterstützung, welche sie den Menschen vor Ort entgegenbringen möchte. „Ich bin schon immer gerne gereist. Aber mir ist es jetzt wichtig nicht nur als Tourist unterwegs zu sein“, betont die 17-Jährige.

Dass ihre nächste Station nach dem Abitur nicht unmittelbar die Universität sein würde, darüber hat Lea schon seit längerem spekuliert. Der Gedanke ein FSJ in Afrika zu machen, sei vor etwa einem Jahr aufgekommen. „Eigentlich wollte ich ein FSJ in Deutschland absolvieren“, berichtet sie, „erst durch eine Freundin, die ein FSJ in Asien gemacht hat, bin ich auf die Idee gekommen auch ins Ausland zu gehen.“ Mit dem Verein für internationalen und interkulturellen Austausch (VIA), mit Sitz in Berlin, hatte Lea schließlich die für sie passende Organisation gefunden. Und nach Einreichen der Bewerbungsunterlagen samt Motivationsschreiben, ging plötzlich alles ganz schnell: „Ich hatte mit dem VIA gleich ein gutes Gefühl und musste mich schlussendlich zwischen einem Projekt in Togo oder dem in Ghana entscheiden“, erklärt sie.

Besonders die Möglichkeit in der HIV-Aufklärung zu arbeiten sei für die Jugendliche das ausschlaggebende Argument für das Ghanaische Projekt gewesen.

Bevor die weite Reise jedoch losgehen kann, stehen für Lea noch allerlei organisatorische Dinge auf der Agenda. „Es gibt doch mehr zu tun als ich zuerst gedacht habe. Natürlich müssen Dinge wie das Visum und Versicherungen geklärt werden. Außerdem muss ich einen Spenderkreis aufbauen, der die Organisation, und somit mich, finanziell unterstützt“, sagt Lea. Zudem nimmt sie seit Beginn des Jahres mehrere Impftermine wahr, um vor tropischen Krankheiten geschützt zu sein. Im August geht es dann für zwei Wochen nach Berlin zum Vorbereitungsseminar. „Dort treffe ich dann auch zum ersten Mal die anderen Freiwilligen“, freut sich Lea. Neben einer Kollegin, mit welcher sie sich in Ghana Unterkunft und Aufgaben teilen wird, wird Lea auch eine Ansprechpartnerin vor Ort haben, was ihr vor allem den Start in das Abenteuer FSJ erleichtern soll.

Um auch ihre daheimgebliebene Familie und ihre Freunde an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen, plant Lea einen Blog einzurichten, auf welchem sie ihre Lieben zuhause und alle Interessierten mit Berichten und Bildern auf dem Laufenden halten möchte. Gezweifelt an ihrer Entscheidung habe sie, auch dank dem Zuspruch aus ihrem nächsten Umfeld, fast nie. „In dem Moment, als ich die Zusage bekam, war mir schon kurz unsicher“, gibt sie zu. Mittlerweile sind jedoch diese Sorgen vergangen: „Ich freue mich jetzt einfach nur noch.“

Das Projekt

Wer den Verein für internationalen und interkulturellen Austausch, sowie deren Partnerorganisation Alliance for Youth Development in Ghana gerne finanziell unterstützen will, kann sich persönlich an Lea Lüber wenden. Die Spenden können bescheinigt werden und dienen ausschließlich zur Unterstützung der international tätigen Freiwilligendienstleistenden.

Kontakt per Telefon: 07762/2463 oder per E-Mail: lealueber@aol.com

Weitere Informationen unter www.via-ev.org und