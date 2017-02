Wehr Volker Jungmann bekommt den Gustav-Struve-Hut der Wehrer SPD

Einer der ersten sozialdemokratischen Bürgermeister im Landkreis Waldshut wird an Aschermittwoch ausgezeichnet

Wehr (job) Volker Jungmann, bis vor wenigen Wochen Klettgauer Bürgermeister, erhält in diesem Jahr den Gustav-Struve-Hut der Wehrer SPD. Dies teilte Karin Kaiser mit, die Ideengeberin und Organisatorin der Verleihung ist. Traditionell findet die Auszeichnung am Aschermittwoch, 1. März, im Gasthaus zur Krone in der Wehrer Hauptstraße statt. Hier wurde der badische Revolutionär Gustav Struve Ende September 1848 auf der Flucht in die Schweiz verhaftet, nachdem er wenige Tage zuvor in Lörrach die Republik ausgerufen hatte.

"Volker Jungmann war einer der ersten sozialdemokratischen Bürgermeister im Landkreis Waldshut", erklärt Karin Kaiser, warum die Wahl auf den 65-jährigen Klettgauer fiel. Mit dem Struve-Hut würdigt die Wehrer SPD in der regel Persönlichkeiten, die sich in besonderem Maße den Idealen der badischen Revolution "Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle" einsetzen, die auch als Wurzeln der Sozialdemokratie gelten. Neuland betrat die SPD im vergangenen Jahr, als zum ersten Mal kein Politiker, sondern der Regionalhistoriker Hubert Bernnat ausgezeichnet wurde. Bernnat hat sich intensiv mit Gustav Struve und der badischen Revolution beschäftigt und gilt als Initiator des Lörracher "Tags der Demokratie".

Nun ist wieder ein SPD-Politiker an der Reihe – zum ersten Mal ein Kommunalpolitiker. Volker Jungmann wurde 2001 zum ersten Mal zum Bürgermeister Klettgaus gewählt, acht Jahre später folgte die Wiederwahl mit 98,22 Prozent der Stimmen. am 31. Januar endete seine zweite Amtszeit.

Die Laudatio auf den Preisträger wird – wie in jedem Jahr – der frühere SPD-Landtagsabgeordnete Alfred Winkler halten. Winkler und Jungmann verbindet dabei mehr als nur die Parteimitgliedschaft, beide wissen einen "Roten" durchaus zu schätzen. Der Klettgau ist die Heimat einiger Winzer, die einen beachtlichen Wein keltern, der Hertener Alfred Winkler ist selbst Hobbywinzer und ausgewiesener Weinkenner. Die Verleihung findet am 1. März um 19.30 Uhr im Gasthof Krone statt. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgt der frühere Wehrer Erhard Zeh.