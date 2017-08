Wehr Vertrauen verspielt

Das Unternehmen EnBW agierte bei der Planung des Windparks Hasel mehrfach unglücklich. Auch bei den aktuellen Schwertransporten durch die wehrer Innenstadt macht es sich keine neuen Freunde. Ein Kommentar.

Nun also doch durch die Innenstadt: Mit der kurzfristigen Entscheidung, mit allen Transporten zum Windpark Hasel über die Ausfahrt Mitte durch die Wehrer Innenstadt zu fahren, setzt sich die Logistikfirma, und damit auch der Auftraggeber EnBW, über einen Gemeinderatsbeschluss der Stadt hinweg – als ob es nie eine Diskussion über die Transportwege gegeben hätte. Dass diese Entscheidung noch nicht einmal der Stadtverwaltung mitgeteilt wurde, ist der Gipfel der Dreistigkeit. Erst von den Beamten des Polizeipostens erfuhr der Wehrer Ordnungsamtsleiter am späten Donnerstagnachmittag von den geänderten Plänen. Ganze vier Mal hatte der Gemeinderat in der Vergangenheit die Transportrouten beraten und immer wieder Wert darauf gelegt, dass die Anwohner nicht über Gebühr belastet werden. In einem hart erarbeiteten Kompromiss wurde die Aufteilung der Transporte vereinbart. Am Donnerstag war alles Makulatur. „Ich habe das Gefühl, dass wir nie vollständig informiert werden. Es kommt immer alles scheibchenweise“, hatte Bürgermeisterstellvertreter und EnBW-Kritiker Paul Erhart schon 2016 gesagt. Er fühlt sich nun bestätigt. Nach einer missglückten Projektvorstellung hatte EnBW seinerzeit sogar den Projektleiter ausgewechselt und sich redlich bemüht, das verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen. Das hat EnBW nun in einer Nacht wieder verspielt.

