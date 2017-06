wehr Versuchter Einbruch: Täter scheitert an Fenster

Fehlgeschlagen ist ein Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in Brennet. Die Polizei sucht Hinweise auf den bislang unbekannten Täter.

Wehr – Ein versuchter Einbruch in Brennet wurde der Polizei am Montag gemeldet. Demnach haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus in der Bergseestraße einzusteigen, heißt es im Polizeibericht. An einem zu einer Nebenstraße liegenden Fenster war zwar das Glas zerborsten, ohne dass es aber dem Täter gelungen war, ins Haus zu kommen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Einbruch übernommen. Verdächtige Beobachtungen können dort unter der Telefonnummer 07741/8316-0 gemeldet werden.