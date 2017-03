Wehr Verkaufsoffener Sonntag in Wehr noch unklar

Veranstaltung war Thema bei der jüngsten Sitzung der Service-Gemeinschaft. Händler sind sich unklar, inwieweit die Aktion überhaupt Sinn macht. Jetzt wird der Gemeinderat entscheiden.

Wehr – Ob es in Wehr in diesem Frühling noch einen verkaufsoffenen Sonntag geben wird, bleibt auch nach der Hauptversammlung der Service-Gemeinschaft Wehr am Mittwochabend offen. Bei den Händlern gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen, ob ein solche Aktion sinnvoll ist. Rainer Walz vertrat die Meinung, dass der Sonntag nicht wirtschaftlich sei. Auch die zusätzliche Belastung der Mitarbeiter im Einzelhandel wurde kritisch gesehen. Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist ein verkaufsoffener Sonntag nur noch dann zulässig, wenn eine Veranstaltung im Mittelpunkt steht. Das Öffnen der Läden dürfe nicht die Hauptrolle spielen. Zudem sollen dann nur noch Geschäfte geöffnet haben, die sich im direkten Umfeld des Veranstaltungsortes befinden. Die Entscheidung über den verkaufsoffenen Sonntag soll nun der Gemeinderat in der nächsten Sitzung fällen. Im Vorfeld wurden hierüber Gespräche mit der Stadtverwaltung und der Kirchengemeinde geführt: "Wir akzeptieren die Entscheidung der Stadt", erklärte Peter Hofmeister, Vorsitzender der SGW.

Der verkaufsoffene Sonntag am 15. Oktober hingegen steht. Als Bereicherung des Angebotes sollen zahlreiche Food-Trucks entlang der gesamten Hauptstraße verteilt werden. Beim "Sommer in Wehr" am 1. Juli wird die Stadt für das musikalische Programm sorgen, wie Kulturamtsleiter Reinhard Valenta in Vertretung von Bürgermeister Michael Thater bekannt gab. Für 2018 ist als Ersatz für den verkaufsoffenen Sonntag ein Frühlingsfest als "verlängerter Muttertags-Samstag" geplant. Stephan Ruthe informierte über die bevorstehende Aktion "Eine Blume zum Muttertag", an der 32 Betriebe teilnehmen.

Der Vorsitzende Peter Hofmeister sprach in seinem Rückblick auf 2016 von einem Jahr der Konsolidierung:"Wir haben uns selbst überprüft, was wir machen wollen", so Hofmeister. Der Nikolausmarkt sei ein guter Erfolg gewesen:" Der Sommer in Wehr mit einem neuen System hat sich bewährt", zeigte sich der Vorsitzende zufrieden. Reinhard Valenta fand ebenfalls lobende Worte:"Die Kunst in den Schaufenstern und die Spontangalerie wurden gut angenommen". Valenta lobte auch die Zusammenarbeit zwischen Stadt und dem Einzelhandels-Verband: "Die Kooperation läuft hervorragend".

Sabrina Huber konnte einen erfolgreichen Kassenbericht vorlegen. Eberhard Volk vermeldete bei der Verwaltung der Geschenkgutscheine eine positive Zahlenentwicklung. Axel Richter erläuterte die Vorteile der neuen Homepage für die Betriebe. Das Interesse an der Online-Befragung der Betriebe zum Projekt "Innenstadt-Entwicklung" sei groß gewesen, so Peter Hofmeister. Er erläuterte die nächsten Schritte mit der Bildung von Arbeitsgruppen.

Einbringen will sich die Händlergemeinschaft auch in die Überplanung bdes Brennet-Areals, von der auch die gesamte Innenstadt profitieren soll. Im Blickpunkt steht daher die optimale Verbindung zur Hauptstraße: "Fehlentscheidungen sollten künftig vermieden werden", erklärte Peter Hofmeister abschließend.

Vorsitzender ist Peter Hofmeister, Kontakt: Telefon 07762/512 20.