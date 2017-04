Wehr-Öflingen Verjüngung soll Fortbestand des Sumpfernie-Orchesters garantieren

Sumpfernie-Orchester wird auch im kommenden Jahr wieder das Seifenkistenrennen in Öflingen organisieren. Ohne die vielen Helfer aus dem privaten Umfeld und aus anderen Vereinen sei diese Veranstaltung gar nicht zu stemmen, macht Sumpfer-Cgef Bernhard Bläuenstein deutlich.

2018 wird es wieder ein Seifenkistenrennen in Öflingen geben. Das war die wichtigste Botschaft während der Hauptversammlung des „Sumpfernie-Orchesters“ am Freitag. Dabei dürfe man nicht nur auf den finanziellen Erfolg blicken, sondern auch darauf, dass dies eine der großen Veranstaltungen im Ort ist, die von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird, machte Sumpfer-Chef Bernhard Bläuenstein deutlich.

Das Seifenkistenrennen, das alle zwei Jahre ausgetragen wird, bedeute für das Sumpfernie-Orchester – gleichzeitig auch Verein für Jugendsportförderung – sechs Tage harte Arbeit, ist sich Bläuenstein der Belastung bewusst. Ohne die vielen Helfer aus dem privaten Umfeld und aus anderen Vereinen sei es gar nicht zu stemmen. Aber auch die Guggemusik selbst sei ein starkes Team, das sich sehr gut einbringe, lobte Bläuenstein den Einsatz aller Beteiligten. Das Seifenkistenrennen stelle immer noch eine der wichtigsten Einnahmequellen des Vereins dar, soll aber auch wegen seiner Bedeutung für das Dorf fortgesetzt werden.

Die Sumpfer befinden sich im Umbruch. „Wir haben fünf Mitglieder neu aufgenommen und zwei sind neu im Probejahr“, zog der Vorsitzende Bilanz. Die Verjüngung tue dem Verein gut. Es müsse sich ein Wandel vollziehen, nur so sei der Fortbestand möglich. Auch die neuen Mitglieder hätten sich toll ins Team eingefügt, der Zusammenhalt passe. Dass es zwischendurch auch mal rumpelt, sei in einem Verein normal, wichtig sei, dass man am Ende zu einem guten Ergebnis komme.

Kritik gab es vom Vorsitzenden und auch vom neuen Musikchef Dirk Volle am Probenbesuch. Zu Beginn der Probenzeit – Anfang Oktober schränzen sich die Sumpfer für die Fasnacht warm – sei die Beteiligung noch sehr gut, lasse im Laufe der Zeit aber leider immer deutlich nach. Es sei verständlich, dass einige Mitglieder aus beruflichen Gründen nicht immer in die Proben kommen könnten, es gebe aber auch einige, die schon mehr Einsatz zeigen könnten, appellierte Bläuenstein, die Proben ein wenig ernster zu nehmen.

Bei aktuell 21 Aktiven müssten sich die Sumpfer eventuell überlegen, ob sie sich für die Fasnacht neu ausrichten. „Eigentlich sind wir eine Guggemusik, die die Beizenfasnacht feiern will“, so Bläuenstein. Dafür seien sie im Moment aber eigentlich zu viele, weil sie während der Fasnacht kaum noch alle Platz finden in den Kneipen. Man wolle aber auch keine möglichen Neumitglieder abweisen. Daher müsse man sich überlegen, wie man die Fasnacht künftig angehen wolle.

Mit Dirk Tolksdorf wurde am Freitag ein neuer Beisitzer in den Vorstand gewählt. Der stellvertretende Vorsitzende Dirk Volle und Kassierer Philipp Brunner wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Der Verein

Das Sumpfernie-Orchester wurde im Jahr 1971 gegründet und ist außer als Guggemusik auch noch als Veranstalter des Öflinger Seifenkistenrennens tätig. Vorsitzender der 21 aktiven Mitglieder ist derzeit Bernhard Bläuestein, zu erreichen sind die Sumpfer im Internet (www.sumpfer.de).