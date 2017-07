Wehr Verabschiedung an der Talschule in Wehr

Verabschiedung an der Talschule in Wehr

Talschule in Wehr verabschiedet sich von vier Mitarbeitern, die die Einsrichtung teilweise über Jahre hinweg geprägt hatten. Rektorin Sonja Dannenberger weist auf einige Meilensteine der Schulentwicklung hin.

Wehr (mig) In der Talschule galt es am Mittwoch, Abschied zu nehmen von vier Mitarbeitern, die die Institution teilweise über Jahre hinweg geprägt hatten. Auf der anderen Seite kann sich das Kollegium über einen Neuzugang freuen. Gewissermaßen ein Urgestein der 1998 eingeführten Randzeitbetreuung ist Gabriele Donner, die zudem von 1981 bis 1998 als Elternvertreterin wirkte. „Sie hatten immer kreative Ideen, Sie haben das Profil der Talschule geprägt, und daher lassen wir Sie natürlich ungern gehen“, sagte die Rektorin Sonja Dannenberger. Die Hauptamtsleiterin Yasemin Krause überbrachte die Grüße der Stadt, würdigte die Verdienste der Betreuerin und betonte, dass sie durch ihren großen Einsatz vielen Wehrer Familien geholfen habe. Ihre Kollegin Andrea Bögle meinte: „Es gibt bei uns keinen Erziehungsanspruch, aber wir haben trotzdem Erziehungsaufgaben wahrgenommen, indem wir das soziale Miteinander der Kinder und den Respekt voreinander gefördert haben.“ Am Anfang seien nur zwei bis drei Schüler gekommen, jetzt besuchten mehr als 60 Kinder die Randzeitbetreuung vor und nach den regulären Schulstunden.

Vor eineinhalb Jahren waren zwei bekannte Gesichter neu beziehungsweise wieder in die Talschule gekommen, nämlich der ehemalige Rektor Josef Klein und die ehemalige Konrektorin der Schule Herrischried, Astrid Gruber. Sie wurden in den Vorbereitungsklassen für Flüchtlinge eingesetzt und übernahmen darüber hinaus Vertretungen. „Gerne würden wir euch behalten“, versicherte die Rektorin. Ein gutes Zeugnis ausgestellt bekam Meike Lindemann, die ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Talschule absolviert und darin ihre berufliche Erfüllung gefunden hatte, denn sie möchte nun Lehrerin werden. Am Ende dankte die ehemalige Referendarin Nadine Callegaro allen Kollegen und besonders der Rektorin, die ihr während des Studiums eine Chance in Gestalt eines Praktikumsplatzes gegeben hatte. Nadine Callegaro darf nach ihrem eineinhalbjährigen Referendariat bleiben und wird nach den Sommerferien als reguläre Lehrkraft das Kollegium verstärken. Dankesworte und Geschenke überbrachten auch Blanka Schmid vom Elternbeirat und die Vorsitzende des Fördervereins, Adriana Castello Luna.

Sonja Dannenberger wies auf einige Meilensteine der Schulentwicklung hin: Da wäre als „riesengroßes Thema“ der neue Bildungsplan mit neuen Fächern, Leistungsbewertungen und Unterrichtsmaterialien. Der Nachmittagsunterricht, der vorgesehene Kooperationsvertrag mit der Stadtmusik und der Jugendmusikschule, die Einrichtung von Bläserklassen, die Schulsozialarbeit und die Betreuungsangebote seien Schritte in Richtung Ganztagesgrundschule, „die sicherlich kommen wird“, zeigte sich die Rektorin zuversichtlich.