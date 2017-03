Wehr VHS in Wehr strebt Zertifizierung an

VHS in Wehr strebt Zertifizierung an

Qualitätsoffensive bei der Volkshochschule in Wehr: Das Bildungsangebot strebt die Zertifizierung durch das European Foundation for Quality Management (EFQM) an. Nach Jahren der Durststrecke mit reduziertem Angebot geht es nun auch in Sachen Unterrichtsstunden wieder bergauf. Sprachkurse sind bei den Teilnehmern besonders beliebt.

Wehr – Die Volkshochschule (VHS) Wehr hat bewegte Jahre hinter sich. Zu Beginn der 90er Jahre erlebte die Einrichtung, die in Wehr unter der Verwaltung der Stadt steht, einen Riesenaufwind. Nachdem die Verwaltung der damaligen Ciba Geigy nach Nürnberg verlegt wurde, ging es deutlich bergab. Nach Jahren der Stagnation scheint die VHS nun wieder im Aufwärtstrend zu sein. Nun stellt sich die Einrichtung auch der Zertifizierung der European Foundation for Quality Management (EFQM).

Etwa 4500 Unterrichtsstunden wurden in den 90er Jahren in der VHS abgehalten, berichtet Kulturamtsleiter und VHS-Leiter Reinhard Valenta. Damit habe die VHS Wehr damals zu den leistungsstärksten kleinen Volkshochschulen in Baden-Württemberg gezählt. Viele der hochqualifizierten Dozenten seien Mitarbeiter der Ciba Geigy, heute Novartis, gewesen. Auch viele der Kursteilnehmer und Besucher der Einzelveranstaltungen seien aus dem Umfeld des Pharmaunternehmens gekommen. Nach dem Abzug der Verwaltung habe die VHS einen großen Aderlass hinnehmen müssen. Auf etwa 2200 brach die Zahl der Unterrichtsstunden ein. Die Umstrukturierung des Konzerns habe sich auf viele Bereiche des Lebens in Wehr ausgewirkt, die VHS sei nur ein Beispiel, stellt Bürgermeister Michael Thater fest. Ein weiteres Minus habe die VHS hinnehmen müssen, weil sie einige Angebote zugunsten der Wehrer und Öflinger Vereine aus dem Programm nahm. So biete der TV Brennet-Öflingen zum Beispiel viele Gymnastikkurse mit sehr gut ausgebildeten Übungsleitern an. „Dazu wollten wir nicht in Konkurrenz treten, mussten aber hinnehmen, dass die Zahlen bei der VHS dadurch rückläufig waren“, so Valenta.

Nun scheint die VSH der Stadt Wehr aber wieder im Aufwind zu sein. Die Zahl der Unterrichtsstunden sei im Jahr 2016 auf 2461 angestiegen, ein Plus von sieben Prozent, berichtet Carina Wanowski. Sie ist bei der Stadt ebenfalls für die VHS zuständig. Die Zahl der Kurse stieg von 138 im Jahr 2015 auf 145. Bei den Einzelveranstaltungen war ein Plus um drei auf 22 zu verzeichnen. Die Zahl der Teilnehmer stieg von 2304 auf 2340. Lediglich die Zahl der Besucher der Einzelveranstaltungen verzeichnete ein Minus. 2015 kamen 869 Gäste zu diesen Veranstaltungen, im vergangenen Jahr waren es nur 776.

Zu verdanken sei die Trendwende einer Neuausrichtung mit neuen Schwerpunkten, so Valenta. Besonders im Bereich der Sprachen habe die VHS Zugewinne zu verzeichnen. Zum einen habe man verschiedene Dozenten neu gewinnen können, zum anderen biete die VHS endlich auch wieder Deutschkurse für Asylsuchende an. In den Bereichen Kunst, Gitarrenworkshops und Hobbyfotografie sei die Volkshochschule Wehr führend in der Region.

Carina Wanowski, seit knapp zwei Jahren für die VHS zuständig, hat ein Konzept mit Wochenendkursen entwickelt, das sehr erfolgreich sei. Damit habe die VHS eine neue Dynamik erreicht, die bei den Kunden ankomme. Laut einer Umfrage sind 86 Prozent der Teilnehmer mit Programm und Service zufrieden.

Im Rahmen der Zertifizierung zum EFQM soll eine solche Befragung nun einmal pro Semester stattfinden. Die Zertifizierung soll im kommenden Jahr, spätestens aber 2019 abgeschlossen sein. Carina Wanowski und Reinhard Valenta möchten den Aufwärtstrend in den kommenden Jahren fortsetzen. Sie streben zwischen 2500 und 2700 Unterrichtsstunden für die Zukunft an.