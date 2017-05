Wehr Unfallflucht auf Sportheim-Parkplatz in Wehr

Unfallflucht auf Sportheim-Parkplatz in Wehr

Beträchtlicher Schaden am Sonntagabend. Polizei sucht weißes Fahrzeug.

Nach einer Unfallflucht mit beträchtlichem Schaden am Sonntagabend beim Sportheim der Spielvereinigung Brennet-Öflingen sucht die Polizei ein weißes Fahrzeug. Dieses beschädigte einen Mercedes A 160, der direkt vor dem Sportheim auf einer kleinen Schottereinfriedung an der Durchgangsstraße geparkt war. Die Karambolage fand zwischen 19.45 und 20.50 Uhr statt. Der Schaden am Mercedes wurde auf etwa 2000 Euro geschätzt. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein größeres Fahrzeug. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen entgegen (07761/9340).