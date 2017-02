Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz in Wehr

Polizei sucht Zeugen für Fahrerfluche am Freitagabend.

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitagabend zwischen 20 und 21 Uhr in Wehr auf dem Parkplatz des Lidl in der Industriestraße. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Ausparken einen VW Golf Plus an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugen, die den Unfallrempler beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Wehr (07762/80780) in Verbindung zu setzen.